Marina Orsini n’a plus besoin de présentation : On la connaît et on l’aime ! Mais, on connaît moins sa petite chienne, Cybel, un boston terrier de 8 ans. Elle nous la présente.

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ce chien chez vous ?

J’ai toujours eu des chiens dans ma vie. Quand Thomas est né, j’avais un boxer et un pitbull. Quand ils sont décédés, j’ai pris une pause, mais ça nous manquait. Un ami nous a présenté son boston terrier et on a craqué pour la race. Un petit chien aux grands yeux globuleux, c’est charmant. Alors, on a cherché et on a fini par trouver un éleveur qui nous plaisait. On a adopté Cybel quand elle avait 6 ou 7 semaines. C’était la plus petite de la portée.

2. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis plus « animaux », point. J’ai besoin des animaux et de la nature dans ma vie. Je ne pourrais pas vivre sans eux. Je suis toujours déçue quand quelqu’un me dit ne pas aimer les animaux. En tant qu’animal de compagnie, le chien colle mieux avec ma personnalité. J’ai eu plusieurs chiens dans ma vie, mais il y a eu d’autres animaux aussi : des poissons, un hamster, etc.

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

C’est une chienne adorable et sociable. Tous les gens tombent en amour avec elle. Elle est très joueuse et énergique, mais est tout à fait capable d’être relax. C’est aussi une colleuse. Elle est en santé et sportive. Elle a un poids santé et une taille parfaite, presque découpée au couteau. En vieillissant, elle devient un peu plus « p’tit boss des bécosses » avec les autres chiens.

4. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre chienne.

C’est une joueuse de soccer ! Elle adore y jouer seule. Elle part avec le ballon, le soulève avec son museau, le fait voler dans les airs et le fait retomber sur son dos. Un chien olympien ! Elle est inépuisable et il faut l’arrêter. On a des vidéos d’elle sur Instagram.

5. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Elle n’en a pas vraiment fait. Nous avons pris des cours d’obéissance quand elle était petite alors on est partis du bon pied. Quoique, en vieillissant, elle s’échappe de temps à autre dans la maison.

6. Son seul défaut ?

Elle ronfle ! Quand elle dort, elle fait autant de bruit qu’un camion !

7. Quel est son endroit préféré ?

Être à la campagne. Elle est née sur une ferme. Être à la campagne, c’est le summum de son bonheur ! Elle part courir librement, s’occuper avec une branche, etc. Elle a aussi son bon ami Walli, le labrador chocolat d’un voisin, qui vient la voir tous les jours.

8. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Mes amis. Tout le monde veut la garder, car elle est adorable, gentille et colleuse. C’est juste de l’amour ! En plus, elle est civilisée et se comporte bien.

9. En quoi votre animal peut-être une source d’inspiration pour vous ?

Mes chiens m’ont toujours inspirée et donné de grandes leçons de vie. Je les ai longtemps observés interagir entre eux. Ils ont des codes et un langage pour communiquer entre chiens. Leurs rapports sont clairs, non ambigus.

10. Tel maître, tel chien ? Êtes-vous d’accord ?

Je remarque que nos chiens nous ressemblent. Nous deux, on se ressemble beaucoup au niveau de l’énergie et du fait qu’on aime le monde.

