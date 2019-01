Jeunes et résidents d’un CHSLD: les regroupera-t-on?

Plus de 3200 personnes de 65 ans et moins vivent dans un CHSLD au Québec et leur présence dans un environnement conçu pour un autre type de clientèle est remise en question par des proches.

Certaines de ces personnes ont moins de 30 ans. C’est le cas de Charles-Olivier Rathier, qui est lourdement handicapé. Son le père se bat pour faire valoir ses droits et commence enfin à être entendu.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Charles-Olivier vit au CHSLD Champlain, à Brossard, depuis cinq ans. Il a l'âge mental d'un enfant de cinq ans. Il est autiste, incontinent et est gavé.

«Quand il est arrivé ici, il avait 22 ans. Un jeune!» relate son père, Robert Rathier, ajoutant qu’il a «vu des préposés pleurer pour ne pas s'en occuper».

M. Rathier a demandé à l'ex-gouvernement libéral de créer des centres pour ces jeunes, mais cela n'a pas fonctionné.

Au Québec, 39 jeunes de 24 ans et moins sont en CHSLD; 97 ont entre 24 et 34 ans; 227 de 35 à 44 ans.

Agrandir un CHSLD

Le CISSS de la Montérégie-Ouest confirme que huit jeunes de 18 à 35 ans devraient être regroupés en 2020. Il s'agira d'un agrandissement au CHSLD de Beauharnois. Pour Robert Rathier, ça n'a pas de sens: lorsque le projet verra le jour, son fils aura 30 ans et ne pourra rester sur place que cinq ans.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Cinq ans là-bas. On fait quoi après ça? On le retourne dans un CHSLD», s’interroge-t-il.

La ministre responsable des Aînés et Proches aidants, Marguerite Blais, a une autre solution: regrouper les jeunes dans les maisons des aînés qui devraient voir le jour durant les prochaines années.

«On va pouvoir, en annexe, faire des îlots pour des personnes de 65 ans et moins, entre sept et dix personnes», explique la ministre Blais.

Elle ne ferme pas la porte non plus à tous les projets qui lui seront présentés.

Projet de 10 millions

En Montérégie, Sylvie Boyer, la mère de Benjamin, un traumatisé crânien de 30 ans qui vit en CHSLD, se bat pour construire 32 logements supervisés pour lui et d'autres jeunes. Le projet de 10 millions $ pourrait voir le jour à Saint-Rémi avec l'aide de donateurs.

La municipalité a donné un terrain. Ça bloque parce que les fonctionnaires acceptent uniquement d'offrir des soins à domicile alors que, selon elle, une cinquantaine d'employés devraient travailler sur place en permanence.

«Ça fait cinq ans que je fais du bénévolat pour monter ce projet-là, un projet qui aurait coûté des centaines de milliers de dollars au réseau de la santé. Tout est fait. S'il vous plaît, écoutez-nous!» lance Sylvie Boyer, qui est aussi présidente de Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent.

«Moi, je considère qu'il faut sortir des cadres, insiste la ministre Blais. C'est vraiment sortir de la norme et on est rendus là au Québec.» Elle promet d'intervenir.