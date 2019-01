La Chine veut rétablir les ponts

La crise politique explosive entre la Chine et le Canada inquiète le Consul général de Chine à Montréal, Xueming Chen, qui veut rétablir les ponts après l’Affaire Huawei, a confié le diplomate dans une rare entrevue au Journal.

Êtes-vous inquiet des tensions entre la Chine et le Canada ?

La tension naissante nous inquiète beaucoup. C’est dommage pour nos deux peuples. La Chine et le Canada sont deux pays amis de longue date. [...] Cette tension, on ne veut pas la voir, mais il y a quelques problèmes. [...] L’Affaire Huawei vient d’un fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Surtout quand les États-Unis cherchent à empêcher le développement de la technologie du réseau 5G de Huawei.

Pourquoi les pays alliés du Canada ont-ils peur d’être espionnés par le réseau 5G ?

Il n’y a pas de preuve que Huawei fait de l’espionnage. [...] Il y a en ce moment de mauvaises intentions ou des critiques infondées sur l’entreprise. Même l’une de ses responsables a été arrêtée [la directrice financière de Huawei, Wanzhou Meng]. Ce n’est pas correct. [...] On sait bien qu’il y a un traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis. Aussi, on connaît l’indépendance du système judiciaire du Canada, mais, dans cette affaire, le Canada ne peut pas dire qu’il n’a pas de lien.

Mais les gens d’affaires sont-ils encore bienvenus ? Même le maire de Québec a annulé sa visite chez vous...

À notre connaissance, sa visite est reportée au lieu d’être annulée. Il y a une différence. [...] Au mois de mars, il n’y aura pas de maire en poste, donc c’est une fausse nouvelle. Dans le journal, on dit que c’est annulé à cause de la tension, des relations bilatérales ; ce n’est pas vrai. On accumule toutes les choses ensemble. C’est vraiment dommage. [...] Il faut encourager les hommes d’affaires à aller en Chine encore. [...] M. [François] Legault veut mettre l’accent sur l’économie. Le plus important pour le Québec, c’est l’exportation et l’investissement. Nous sommes ici pour ça, et pas seulement pour acheter des maisons (rires).