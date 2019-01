La maladie mangeuse de chaires

J’aimerais bien vous dire que les bras me sont tombés quand j’ai entendu que la professeure Nadia El-Mabrouk s’était fait biffer de la programmation du colloque de l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal, pour ses idées, entre autres, sur la laïcité. Sauf que ce serait vous mentir.

Attention : outrée et profondément désolée pour celle dont je considère très souvent les billets comme des îlots de bon sens où j’aime bien aller quand la bêtise fait rage, ça oui, je le suis, mais surprise? Pas le moins du monde.

Pour tout dire, ce qui me consterne, c’est l’impression que j’ai de voir des docteurs cracher sur leur serment d’Hippocrate.

Dans les faits, nous parlons ici de professeurs et non de docteurs, mais d’une profession pourtant tout aussi sacrée. Nous parlons de ceux qui sont censés enseigner à nos enfants les valeurs démocratiques québécoises. Qui sont censés leur apprendre l’essentiel de la diversité d’opinion, les fondements mêmes de la liberté d’expression, ainsi que tout le code d’éthique qui relie tout ça.

Or, que nous montrent les actions de cette frange maniaque de l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal? Que la censure et l’intimidation, au nom de la protection du consensus, sont en voie de devenir les prochains grands piliers de l’éducation.

D'après l’article du Devoir, signé par Marco Fortier, qui a fait largement circuler la nouvelle hier, on nous apprend que ces mesures prises par l’Alliance l’ont été à la dernière minute et sans prendre la peine de consulter l’entièreté de ses membres, afin de resserrer les discussions autour de thèmes plus gentils, comme l’école de demain, la gestion de classe, les jeux vidéo et le déficit d’attention, nous dit-on.

Pourtant, entre vous et moi, je ne vois pas trop ce qui pourrait mieux ouvrir le débat sur « l’école de demain » que la question de la laïcité. Fermer les yeux sur cette évidence, c’est comme s’occuper à poser des rideaux alors que la maison brûle.

Que ces gens soient contre les mesures promises par François Legault est une chose qu'ils ont tout à fait le droit d'exprimer, je crois qu’on s’entend là-dessus. Mais que devant la faiblesse de leurs propres arguments, ainsi que leur incapacité évidente à les communiquer démocratiquement, ils s’accordent le droit au sabotage, à la censure et à l’intimidation, devrait nous révéler à tous, l’ampleur de la gangrène.

Le stade avancé de cette maladie des idées qui mange dangereusement les chaires de l’enseignement.

Je crois que le moment est venu de nous poser ouvertement la question : jusqu’à quand tolérerons-nous ces « incidents »? Quand il sera trop tard? Quand il y aura des conséquences physiques et « légales » à se prononcer sur la laïcité ou sur tout ce qui contrecarrera le nouveau régime?

Le plus ironique, c’est que ces incidents, on ne les garde en mémoire au mieux que quelques jours, faisant que lorsqu’un nouveau survient, on a tendance à trouver alarmistes et même un peu cinglés ceux qui les dénoncent. Faudrait voir à se démêler les pinceaux sur cette question.

Enfin, à tous les professeurs, que je soupçonne faire la majorité, qui sont révoltés devant les agissements de l’Alliance, qui expérimentent sur la première ligne tout le foutoir engendré par la mollesse de la défense de nos principes et qui, par-dessus tout, pensent aux enfants, j’ai envie de dire : levez-vous. N’ayez pas peur. Vous seuls pouvez protéger les petits Québécois. Exigez la discussion et refusez l’intimidation. Ne baissez pas la tête. C’est l’intégrité intellectuelle des jeunes et l’avenir du Québec qui en dépend.

Parce que sinon, l’histoire vous déclarera coupables de bien plus que d’avoir jeté un malaise pour avoir voulu parler de ces choses.