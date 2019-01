La résilience d’un battant

Mais c’était mal le connaître. Non seulement il a participé à l’épreuve des bosses en Corée du Sud, mais il s’y est classé au 20 e rang sur... une jambe. Marquis avait décidé de se faire retirer le ligament croisé antérieur amoché pour représenter son pays en ski acrobatique. Une véritable leçon de courage et de détermination.

« Ma blessure est survenue à Deer Valley, a expliqué Marquis, en entrevue au Journal. Oui, on peut dire que ma présence en Corée du Sud a été une épreuve de résilience et un bel exemple de ma personnalité. Nous, les Canadiens et Québécois, sommes des battants.