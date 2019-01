Le Canada victime de sa jeunesse

« Je suis entrée dans cette course concentrée et prête à tout donner. J’avais un peu mal aux jambes, mais j’ai essayé de ne pas trop y penser. En demi-finale, il a fallu recommencer la course parce que trois filles étaient tombées, alors c’est devenu plus difficile à gérer pour la tête (en finale) parce que ç’a amené plus de patineuses que durant une course normale. Ç’a été difficile de suivre le rythme établi par les Coréennes dès le début », a commenté la fille d’Yves Sarault, ex-joueur de l’organisation du Canadien de Montréal.