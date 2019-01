Le gentil géant qui assomme

Il faut chercher longtemps pour trouver Mozdok sur la carte de la Russie. D’abord parce que la Russie est immense, 11 fuseaux horaires, ça donne une idée, et que Mozdok est située tout au sud de ce gigantesque pays, au nord de la Géorgie et à l’est de l’Ukraine, dans le Caucase.

Je vous précise ces détails parce qu’ils s’appliquent à peu près à Artur Beterbiev, le champion du monde des mi-lourds IBF.

Arslanbek Makhmudov a grandi à deux heures de route de Beterbiev. Même profil religieux, mêmes racines tchétchènes, pas surprenant qu’Artur Beterbiev soit le grand frère, le mentor, le professeur et l’idole du géant roux assis devant moi.

On est au Paquebot. Un restaurant café-sandwichs-scones rue Bélanger, dans l’est de Montréal. Des tables où sont assis des étudiants ou des travailleurs autonomes qui profitent de l’internet en tétant un café au lait. Vous voyez le genre.

J’étais déjà attablé quand le géant est entré. Une présence imposante pour un homme qui parle avec autant de douceur. Mais 6 pieds et 6 pouces, 260 livres, ça envahit un espace. Même quand on veut se faire discret.

Arslanbek Makhmudov s’est assis et a répondu à la première question. Dans un anglais parfois approximatif, mais largement suffisant pour exprimer sa pensée.

En fait, c’est super pour un journaliste, ça oblige à être vraiment attentif. C’est si rare dans la vie.

Être champion du monde

« Je suis venu à Montréal pour devenir champion du monde. C’est le meilleur endroit pour y parvenir. » Déclaration-choc d’entrée de jeu. Makhmudov va livrer son dernier combat de six rounds ce soir au Casino de Montréal et après, il va pouvoir passer aux affaires sérieuses. Comme ce fut le cas pour Beterbiev.

« J’ai quitté ma ville de Mozdok à 17 ans. J’étais déjà fou des sports de combat. J’avais disputé 40 combats locaux quand on m’a recruté pour que j’aille poursuivre mes études et mon entraînement à l’Université des sports de Moscou. C’était la même université fréquentée par Artur Beterbiev. Mais Artur était déjà très connu. Il avait quatre ans de plus que moi et faisait déjà une grande carrière chez les amateurs. Il venait d’une ville située à deux heures de route de Mozdok. Il a vite été mon grand frère, mon mentor. Nous sommes musulmans pratiquants tous les deux et nous partageons les mêmes valeurs », raconte Makhmudov.

Et ils ont le même entraîneur en Marc Ramsay. Celui-ci sourit quand il parle de ses deux diamants russes lorsqu’on le retrouve au gym d’Ali Nestor après l’entrevue.

« Disons qu’Artur est plus taciturne. Il s’entraîne et retourne avec sa famille. Point final. Il ne fraternise pas beaucoup en dehors de la boxe et du gym. Arslanbek est plus ouvert, plus souriant. Il apprend l’anglais avant de s’attaquer au français et il peut communiquer plus facilement. C’est plus dans sa nature. »

Une famille de cinq enfants

Une petite ville d’Ossétie du Nord, Mozdok est de la grosseur de Saint-Jérôme. Mais là s’arrêtent les comparaisons. On est dans une région musulmane du Caucase. Mozdok est russe teintée tchétchène. C’est là que le jeune Arslanbek a grandi dans une famille de cinq enfants. Quatre filles et lui. Il est le deuxième d’une famille de classe moyenne. Moyenne pour le Caucase et la Russie.

« Mais nous étions heureux. Le bonheur, on le trouve partout. Le vrai bonheur, c’est d’avoir une bonne famille. C’est ce que j’ai appris de mon père et ce que je tente de faire aujourd’hui. Je parle souvent à mes sœurs et à mes parents par FaceTime », raconte-t-il en choisissant soigneusement ses mots.

Mais le vrai rêve d’enfance, c’est d’être boxeur professionnel et de devenir champion du monde. Il y rêvait à 13 ans, il y rêve encore plus à 29 ans. C’est Artur Beterbiev qui lui a conseillé de venir s’installer à Montréal. Il y avait de bons promoteurs et des entraîneurs de haut niveau.

Makhmudov a pris le risque de quitter la Russie pour Montréal. Il était marié et père de deux jeunes enfants. Il a passé plus d’un an tout seul dans un petit appartement.

« La solitude, ce n’était pas si pire. Mais être privé de mes enfants et de ma femme, c’était très dur », dit-il sobrement.

Leila, sa femme qui était médecin à l’hôpital de Mozdok, est enfin venue le trouver avec les enfants il y a cinq mois.

Adorer Montréal

Arslanbek adore la métropole québécoise.

« Montréal est idéale pour s’entraîner. Et pour vivre. Moscou est une bien trop grosse ville. C’est fou. Montréal est parfaite. Ce n’est pas une petite ville, mais ce n’est pas trop gros. J’aime les gens. Ils sont gentils et ne sont pas racistes. Pas du tout. On ne sent même pas un nationalisme trop lourd. C’est idéal pour s’installer », dit-il.

Pourtant, il aurait le droit d’être déçu. Sa femme était médecin à Mozdok. Impossible de poursuivre une carrière à Montréal, ses diplômes ne sont pas reconnus.

« Elle va étudier pendant huit ou neuf mois pour devenir infirmière. C’est ce qui est possible. Sinon, elle devrait reprendre toutes ses années d’études », explique-t-il.

Mais comment lui expliquer qu’ici au Québec, on a trop de docteurs, que toutes les familles ont leur médecin et qu’on passe vite à l’urgence ? Que le Collège des médecins fait la job ? Vous auriez pu ? Pas moi...

– Ça veut dire que Leila, ta femme, a dû sacrifier sa carrière pour te suivre ?

« Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans ma culture et dans ma religion, le plus important, c’est de rejoindre son mari. Ensuite, de bien s’occuper de la famille et d’être une bonne mère. Après, c’est la carrière. Et c’est la volonté de Leila autant que la mienne. C’est notre bonheur », répond-il.

Là, je me suis permis de lui souligner qu’on est très loin de la société québécoise et des priorités des femmes au Québec. Pas certain que le mari doit toujours passer en premier...

Les règles de vie de l’islam

On a alors jasé longuement de l’islam, de la religion musulmane. Arslanbek, comme Artur Beterbiev, est très croyant et très à l’aise pour aborder le sujet.

« Qu’on l’appelle Allah ou un autre nom, Dieu m’a donné tout ce que j’avais besoin pour être une bonne personne. Dieu donne toutes les règles pour qu’on vive bien, pour aider et aimer les autres. C’est simple, il faut aimer et éduquer les enfants, respecter les vieux, rendre hommage à Dieu. La foi musulmane est une religion qui aide à être meilleur dans la paix. Ce n’est pas une religion qui devrait mener au terrorisme, ça n’a rien à voir », explique-t-il.

Et la boxe ? Pourquoi la boxe ? Que trouve-t-il de beau dans la boxe ?

« J’aime la boxe. J’aime apprendre dans la boxe. J’aime comprendre les stratégies, j’aime découvrir un adversaire. Et puis, j’aime pouvoir dire que ce que tu veux vraiment, tu peux l’obtenir. Si tu veux, tu peux », dit-il avec une assurance pondérée par la recherche des mots.

Curieux quand même que le slogan de l’American Way of Life, « si tu veux, tu peux réaliser ton rêve », soit le slogan d’un grand Russe tchétchène transplanté à Montréal.

Artur, Arslanbek et Coderre

Puis, on a repris les voitures enfoncées dans la neige et figées dans le froid pour se rendre au Ness Gym d’Ali Nestor, sur

Crémazie. Artur Beterbiev s’entraînait déjà dans le ring. Terrifiant comme toujours.

Arslanbek a salué son mentor et s’est préparé. Il a commencé à se réchauffer. Les bras démesurément longs, concentré, fort et habile.

J’ai dérangé Marc Ramsay le temps de quelques questions et d’une photo. J’ai raté Denis Coderre, arrivé quelques minutes après mon départ.

Mais en quittant le gym, je me suis dit que d’ici deux ans, j’allais me retrouver « ringside » avec Mathieu Boulay dans un grand aréna pour un combat de championnat du monde des poids lourds.

C’est sûr qu’Arslanbek Makhmudov sera du combat.

Si Allah le veut, évidemment.