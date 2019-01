Le Maine en hiver

Prendre la direction du Maine en hiver, c’est s’offrir une escapade romantique dans de jolies petites villes et en profiter pour jouer dans la neige. Voici quelques suggestions :

Bethel

À peu de distance des pistes de ski de Sunday River au nord et du Mont Abram à l’ouest, skieurs et planchistes bénéficient de certaines des meilleures pistes de ski alpin, de nombreuses pistes de ski nordique, de raquettes et de randonnées. À cela, il faut ajouter les pistes du Carter’s Cross Country Ski Center (cartersxcski.com), du Bethel Inn Resort (bethelinn.com) et du Bethel Village Trails (mahoosucpathways.org/bethel-village)

Photo courtoisie, Office de tourisme du Maine

Fort Kent

Dans cette ville du nord du Maine, on peut skier sur plus de 30 km de pistes nordiques et profiter des pentes douces du domaine skiable alpin de Lonesome Pine Trails (lonesomepines.org) En mars, il ne faut pas rater les courses internationales annuelles de chiens de traîneau Can-Am Crown (can-am-crown.net) qui commencent au centre-ville. Ce segment de 250 km est une qualification pour la course Iditarod en Alaska et la Yukon Quest au Canada.

Photo courtoisie, Office de tourisme du Maine

Greenville

Situé à côté du lac Moosehead, le plus grand de l’État, Greenville est un centre de motoneige, de pêche sur glace, de ski alpin et de snowboard.

Photo courtoisie, Office de tourisme du Maine

Rangeley

Avec son défilé de motoneiges, ses différentes courses et ses nombreux autres événements, le Snodeo de Rangeley (rangeleymaine.com) attire, chaque année, des milliers de visiteurs. Sinon, on visite le Rangeley Lakes Trail Center (angeleylakestrailscenter.org)et ses pistes de ski nordique et de raquettes situées à la base de Saddleback Mountain, l’une des plus hautes du Maine.

Photo courtoisie, Office de tourisme du Maine

Millinocket

Près de la base du Mont Katahdin, la plus haute montagne du Maine (1 606 mètres), le petit village de Millinocket, dans le comté de Penobscot, possède un vaste réseau de pistes de ski nordique, de motoneige, de raquette et de pêche sur la glace.

Photo courtoisie, Office de tourisme du Maine

Camden

Cette jolie petite ville côtière ne perd rien de son charme en hiver, bien au contraire. Son petit domaine skiable, Camden Snow Bowl (camdensnowbowl.com), propose des pistes offrant une vue imprenable sur l’Atlantique. En février, c’est aussi dans ce charmant endroit que tous les vendredis de février, s’y tiennent les U.S. National Toboggan Championships (camdenrockland.com) et accueille également tous les mois de février les championnats nationaux de luge américains.