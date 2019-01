Le record de D’Astous agace Serge Beausoleil

Avec son but inscrit contre les Remparts de Québec, vendredi soir, au Colisée Financière Sun Life, l’arrière de 20 ans comptabilise 171 points en carrière (48-123). Il ne lui en manque que neuf pour rejoindre Patrick Coulombe, qui a fait la pluie et le beau temps à la ligne bleue de l’Océanic entre 2001 et 2006. Ce dernier a notamment évolué chez les Canucks de Vancouver avant de poursuivre son cheminement en Europe.

« Focaliser sur ce record-là lui tire dans les pattes », estime Beausoleil. « Quand on lui a remis récemment sa plaque de joueur du mois et que dans sa présentation on a dit qu’il était à 15 ou 16 points d’atteindre le record, qu’est-ce qui est arrivé dans les cinq matchs suivants ? Zéro point. Pourquoi ? Il s’est mis à mettre des chiffres au tableau. Joue ta game, joue-là le mieux possible, puis le record de Pat, je suis désolé, mais ça va arriver. »