Le week-end culturel de Sylvain Marcel

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert de l’auteur Joël Dicker. C’est une très grosse brique (930 pages), mais c’est du bonbon, ç’a été un réel plaisir de le lire lors de mes vacances. La trame est tirée d’un fait vécu, même s’il s’agit d’un roman policier qui porte une réflexion sur notre société, la justice et les médias. J’ai été captivé du début à la fin, ce qui m’arrive rarement. Le livre est récipiendaire du grand prix du roman de l’Académie française et du prix Goncourt des lycéens. Sinon, Daniel Pennac est l’un de mes auteurs favoris. J’ai particulièrement apprécié son livre Au bonheur de lire.

Quel est le film qui vous a récemment interpellé ?

Photo courtoisie

J’ai bien aimé le drame biographique Bohemian Rhapsody du réalisateur Bryan Singer sur le chanteur de rock Freddie Mercury et de son groupe Queen. J’ai surtout apprécié la manière dont le film a été réalisé et évidemment de suivre le parcours du groupe qui va de leur premier enregistrement jusqu’à leur succès international. Je dirais même que c’est l’un de mes films préférés de l’année 2018.

Quel est le prochain spectacle que vous irez voir ?

Photo courtoisie

J’aimerais bien aller voir la pièce Coriolan de Shakespeare au TNM, mise en scène par Robert Lepage, qui, on le sait, est un génie de la scène. En plus, la distribution est imposante. Sinon, parmi les pièces que j’ai récemment vues au théâtre, j’ai bien apprécié Bilan de Marcel Dubé, mettant en vedette Guy Jodoin, également présentée au TNM. Ce n’est pas tant l’histoire et la mise en scène qui m’ont impressionné, mais le jeu de Guy Jodoin qui était extraordinaire. C’est intéressant de le voir ailleurs qu’à la télé.

Quelle est la série télé à ne pas manquer ?

Photo courtoisie

Très certainement, la nouvelle série Les honorables que je suis en train de visionner en rafale. Ce n’est pas parce que je fais partie de la distribution, mais parce que c’est tellement bon ! Je voulais travailler avec le réalisateur Louis Choquette et je sais pourquoi il est appelé à travailler en Europe. Il réussit avec très peu de moyens à faire quelque chose d’extraordinaire. On peut être très fier de son travail ! J’avais aussi travaillé à quelques reprises avec Patrick Huard, notamment dans les films Nez rouge et Bon Cop, Bad Cop. Ç’a été un plaisir de le retrouver, on s’amuse et on a eu beaucoup de fous rires durant le tournage.

Qui dans l’univers artistique suscite vote admiration ?

Photo Chantal Poirier

J’adore le travail de l’acteur Guy Jodoin depuis ses débuts dans l’émission Une galaxie près de chez vous. Plus récemment, j’ai eu le plaisir de jouer avec lui chez Duceppe dans la pièce Nos femmes. Il est extraordinaire, c’est un grand acteur qui parvient à effacer les autres comédiens sur une scène. En plus, il sait demeurer humble. Il s’assume complètement lorsqu’il joue un rôle et ça, c’est quelque chose qui me rejoint. C’est très stimulant de travailler avec lui, car il est toujours très bien préparé lorsqu’il arrive en répétition. Guy mérite tout ce qu’il a, c’est un véritable bourreau de travail.

