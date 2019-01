Les séries et les téléromans québécois ont été une riche pépinière de personnages inoubliables. Tellement que dresser un palmarès des vingt-cinq personnages les plus marquants de notre télé – ceux qui vous ont fait vibrer, que vous avez aimés ou détestés avec vigueur, et qui sont même parfois devenus aussi importants qu’un membre de votre famille – a constitué un défi de taille. La moisson était abondante et les choix déchirants.

D’Émilie Bordeleau à Fanny, notre télé a mis au monde une telle quantité de personnages plus grands que nature qu’il a même fallu trancher. Quelle période allait couvrir notre classement?

Nous avons trouvé une date.

Le 2 septembre 1986, la télévision québécoise a fait son entrée dans l’ère moderne. C’était la première de Lance et compte, une nouvelle série sur le hockey. Grâce à son rythme effréné, sa facture cinématographique, ses scènes osées et ses dialogues crus, Lance et compte a révolutionné l’art de faire de la télévision chez nous. Il nous a semblé approprié d’en faire le point de départ de notre palmarès.

Photo Chantal Poirier

Des personnages imparfaits­­­

Quand on consulte ce palmarès, un constat s’impose : à peu près tous les personnages télé qui ont conquis le cœur des Québécois sont des êtres imparfaits qui ont dû faire face à l’adversité ou combattre leurs démons intérieurs.

Comment oublier les misères qu’a fait vivre Ovila à sa belle Émilie? Des millions de fidèles du téléroman Des dames de cœur ont adoré Jean-Paul Belleau, même si tromper sa femme était son sport favori. Le fameux speech de Jacques Mercier qui tombe à bras raccourcis sur sa bouillante recrue Pierre Lambert dans le vestiaire du National? Un classique de la télé québécoise.

Ces personnages qui ont égayé vos soirées devant le petit écran vous ont touchés parce qu’ils étaient profondément humains. Ils avaient des défauts.

«Ça fonctionne quand le téléspectateur sent une chaleur réelle et qu’il sent que le personnage a quelque chose de vulnérable», précise l’auteur Réjean Tremblay, qui a créé cinq des personnages qui garnissent notre palmarès avec ses séries Lance et compte et Scoop.

La vulnérabilité d’un personnage prend parfois des proportions extrêmes­­­. Dans Unité 9, Marie Lamontagne est jetée en prison pour une tentative de meurtre sur son père incestueux. La taularde jouée par Guylaine Tremblay n’avait pourtant rien d’une criminelle avant l’agression.

«C’est pour ça que les gens l’ont autant aimée. Marie Lamontagne, c’était chacun de nous. J’ai toujours dit que personne n’est à l’abri d’une faille», confie la comédienne.

«Vrai et sans histoire»

Le Québec aime aussi les gens ordinaires qui font face aux difficultés de la vie avec vaillance. Comme Émilie Bordeleau.

«J’ai fait du monde vrai. Ce n’était pas des gens de la famille royale, c’était une maîtresse d’école bien humble. Du monde sans histoire», dit Arlette Cousture, l’auteure du roman Les filles de Caleb.

Mais ce n’est pas qu’un seul ingrédient qui explique l’attachement du public pour Émilie et Ovila, ajoute-t-elle. C’est aussi grâce à leurs interprètes qu’ils ont été autant aimés. «Le jeu des comédiens était exceptionnel», a-t-elle insisté.

Parfois, l’imprévisible s’invite au party et un personnage secondaire marque les esprits. Comme l’impitoyable Lyne-la-pas-fine, le mystérieux Marc Arcand ou encore l’attachant Lionel Rivard et son tonitruant «Cercueil», qu’il échappait à tout bout de champ dans la salle de rédaction de L’Express dans Scoop.

Personnages dans l’action

L’avènement de Lance et compte a aussi marqué un tournant dans l’écriture des personnages pour la télé. Sortir des studios pour tourner dans des lieux réels a permis de changer la dynamique des auteurs, affirme Réjean Tremblay, qui en donne le crédit au réalisateur de la première saison, Jean-Claude Lord.

«À un moment donné, j’avais une scène où Pierre racontait comment il s’était senti à sa première mise au jeu. Jean-Claude aimait la scène, mais il m’a dit que ce n’était pas ce qu’il voulait. Il voulait être avec Pierre. Je lui ai dit : on ne va toujours bien pas mettre un kodak sur la patinoire? Il a dit oui. À partir de là, les personnages ont changé dans ma tête.»

Notre sélection

1. Émilie Bordeleau (Marina Orsini) – Les filles de Caleb

2. Aimé «Ti-Mé» Paré (Claude Meunier) – La petite vie

3. Pierre Lambert (Carl Marotte) – Lance et compte

4. Ovila Pronovost (Roy Dupuis) – Les filles de Caleb

5. Jean-Paul Belleau (Gilbert Sicotte) – Des dames de cœur et Un signe de feu

6. Jacqueline «Moman» Paré (Serge Thériault) – La petite vie

7. Marie Lamontagne (Guylaine Tremblay) – Unité 9

8. Pierre «Pete» Rodrigue Béliveau (Francis Reddy) – Chambres en ville

9. Fanny Couture (Ludivine Reding) – Fugueuse

10. Marc Gagnon (Marc Messier) – Lance et compte

11. Lise «Lola» Corbeil (Anne Dorval) – Chambres en ville

12. Virginie Boivin (Chantal Fontaine) – Virginie

13. Suzie Lambert (Marina Orsini) – Lance et compte

14. Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau) – District 31

15. Junior Galarneau (Yves Desgagnés) – L’Héritage

16. Lionel Rivard (Rémy Girard) – Scoop

17. Jacques Mercier (Yvan Ponton) – Lance et compte

18. Lyne «Lyne-la-pas-fine» Boisvert (Catherine Trudeau) – Les invincibles

19. Junior Bougon (Antoine Bertrand) – Les Bougon, c’est aussi ça la vie!

20. Marc Arcand (Marc Beaupré) – Série noire

21. Michel Couillard (Hugo St-Cyr) – Watatatow

22. Rita Bougon (Louison Danis) – Les Bougon, c’est aussi ça la vie!

23. Ashley-Criquette Rockwell (Anne Dorval) – Le cœur a ses raisons

24. Paul Bougon (Rémy Girard) – Les Bougon, c’est aussi ça la vie!

25. Martin Matte (Martin Matte) – Les beaux malaises

1. Émilie Bordeleau

Photo d’archives

Une enseignante qui a marqué le Québec

Plus de 28 ans après la diffusion des Filles de Caleb, Marina Orsini se fait encore parler «presque tous les jours» de son personnage culte d’Émilie Bordeleau. La maîtresse d’école, le personnage le plus marquant de notre petit écran, a tranché Le Journal, a tellement marqué les esprits que des milliers de mères ont même décidé de prénommer leur fille en l’honneur de la «belle brume» d’Ovila.

«Je vais à l’épicerie et les gens me disent encore des répliques, se rappellent des scènes. Ça a été extrêmement marquant», confie-t-elle.

Femme forte qui a élevé dix enfants, malgré un mari qui brillait souvent par son absence, l’institutrice a marqué l’imaginaire non seulement des Québécois, mais des Européens également, puisque la série y a été diffusée.

«Il y a plein de Français qui m’en parlent encore aujour­d’hui. On m’écrit de la Suisse, de la France. C’est phéno­ménal», souligne la comédienne.

Tournage éprouvant

Lorsqu’on lui a offert le rôle, Marina Orsini, que le public connaissait déjà grâce à Lance et compte, rêvait de jouer une institutrice. Elle a souvent confié qu’elle avait joué à la «maîtresse d’école» toute son enfance.

Le réalisateur Jean Beaudin a déclaré qu’il s’agissait de la seule fois de sa carrière où il a proposé un rôle directement à une actrice sans passer d’auditions. «Elle avait du caractère, elle prenait des décisions. Une fille timide, pas sûre d’elle, n’aurait pas pu jouer Émilie comme Marina l’a fait.»

Photo d’archives

Marina Orsini se souvient «des boîtes et des boîtes» de textes qu’elle devait apprendre. Du premier au dernier épisode, son personnage est passé de l’âge de 18 ans jusqu’à la mort, au milieu de la soixantaine. En 180 jours de tournage sur deux ans, elle a tourné durant les quatre saisons. «Je dis toujours que j’ai connu les plus belles années de la télé au Québec, très certainement», affirme-t-elle.

Marina Orsini n’avait que 23 ans. «En deux ans, on a tous vécu, individuellement, toutes sortes de choses, comme des divorces, des décès, des naissances. Mon père est décédé en plein tournage des Filles de Caleb. Ça restera toujours pour moi l’anecdote la plus marquante. Et j’ai continué à tourner. Je me souviendrai toujours que les producteurs m’avaient donné le choix d’arrêter ou de continuer. Ça a été extrêmement éprouvant.»

Une pluie d’Émilie

L’histoire d’Émilie Bordeleau a été très librement inspirée de la grand-mère de l’auteure Arlette­­­ Cousture, sans en être son histoire exacte. «Ma grand-mère s’appelait Émilie, elle était enseignante et elle a marié un Ovila. Ça s’arrête là, précise-t-elle. J’ai écrit ça dans les années 1980, il n’y avait plus de survivants pour me parler de la fin du 19e siècle.»

Quel a été l’impact d’Émilie Bordeleau sur le Québec? Une trâlée de petites filles qui se sont prénommées Émilie, à cause du personnage. «Il y a eu une première vague à la parution du livre en 1985, et une deuxième après la série télé», se souvient l’auteure.

«On m’a aussi écrit du Centre de la toponymie du Québec, pour me dire qu’on a baptisé une petite île, dans le Grand Nord du Québec, l’île de la Belle Brume. C’est tellement beau.»

Émilie Bordeleau

Interprète : Marina Orsini

Émission : Les filles de Caleb, 1990-1991

Prix : Gémeaux du meilleur premier rôle féminin dramatique, 1991

2. Aimé «Ti-Mé» Paré

Photo d’archives

Une obsession pour les vidanges

Ti-Mé Paré était fou de ses vidanges. C’était une vraie obsession. Sa manie de trier toutes ses ordures s’est tellement incrustée dans l’imaginaire collectif des Québécois qu’il est devenu, en novembre dernier, porte-parole de Recyc-Québec.

«Hi, baptême!», aurait certainement soupiré Ti-Mé, ou son créateur et interprète Claude Meunier, si on lui avait mentionné que son exaspérante habitude lui aurait permis de décrocher un contrat publicitaire, 20 ans après la fin de la populaire série La Petite Vie.

Claude Meunier a beau être le chef de file de l’humour absurde au Québec, ce trait de personnalité qu’il a inculqué à son personnage fétiche n’est pas une invention de son esprit loufoque.

Ça lui vient plutôt de son propre père Marcel Meunier. Aussi incroyable que cela puisse paraître, celui qui a servi d’inspiration à Ti-Mé triait aussi ses ordures.

Heureusement, il n’a jamais été offusqué de retrouver sa caricature dans La Petite Vie, une comédie de situation tournant autour de la famille Paré et suivie par une moyenne de trois millions de téléspectateurs.

«Il était très fier. Il me proposait même parfois des phrases pour l’émission», a relaté Claude Meunier, lors d’un entretien avec le Journal.

Tout le monde connaît un Ti-Mé

Ti-Mé, précise-t-il, était représentatif de bien des gens.

«Tout le monde dit connaître un personnage de La Petite Vie. Un beau-frère, un père, un mari ou une belle-sœur, mais ce n’est jamais eux autres. C’est un personnage qui parlait beaucoup aux gens», a-t-il indiqué.

Malgré l’immense popularité de Ti-Mé, Claude Meunier n’a jamais trouvé que le sympathique barbu était lourd à porter dans l’espace public.

«Il n’y a pas eu d’hystérie et je me suis jamais fait déchirer mon linge. Je ne suis pas Sting ou Paul McCartney­­­. Les gens nous reconnaissent, nous sourient et nous disent bonjour. C’est toujours le fun et c’est toujours agréable. J’ai été chanceux. Je suis né sous une bonne étoile.»

Aimé «Ti-Mé» Paré

Interprète : Claude Meunier

Émission : La Petite vie, 1993 - 1998

Prix : Gémeaux meilleure interprétation : série ou spécial humoristique (1994), Gémeaux meilleure interprétation : série ou spécial humoristique (1995), MétroStar artiste émission humoristique (1995), MétroStar artiste émission d’humour (1996), Gémeaux meilleure interprétation : série ou spécial humoristique (1997), Gémeaux meilleure interprétation : humour (2003 – Prix remis à l’ensemble des comédiens).

3. Pierre Lambert

Photo d’archives, Radio-Canada

Plus populaire que Wayne Gretzky

Dans les années 1980, l’un des joueurs de hockey favoris des Québécois ne jouait ni pour le Canadien ni pour les Nordiques. Il ne jouait même pas dans la Ligue nationale. Du moins, pas officiellement. Parce que ce joueur, c’était Pierre Lambert, le personnage central de Lance et compte.

Au bout du fil, le comédien Carl Marotte évoque une anecdote savoureuse qui illustre à merveille comment le numéro 13 du National de Québec avait conquis les Québécois.

Il déambulait dans les rues de Montréal lorsqu’il a croisé Wayne Gretzky. Sachant que le 99 avait déjà vu des épisodes de Lance et compte en anglais, il a tenté sa chance d’aller le saluer.

«Des jeunes qui le suivaient ont profité du moment pour lui demander des autographes. Mais quand ils m’ont vu, ils se sont écriés : wow, c’est Pierre Lambert!», se rappelle-t-il en riant de bon cœur.

Pour dessiner son joueur vedette, l’auteur Réjean Tremblay s’est inspiré de deux anciens attaquants du Canadien : Pierre Larouche et Mario Tremblay. «Il avait le regard malcommode du premier et le feu intérieur de l’autre. Et aussi la passion du jeu d’un jeune Guy Lafleur», confie Tremblay.

Pierre Lambert, c’était aussi l’homme aux multiples conquêtes et déboires amoureux. De Ginette à Patricia, la mère de ses enfants, en passant par Lucie, Dominique, et on en oublie. Sa préférée? «Marilou. Elle était un peu flyée et super belle. C’était un coup de cœur.»

«Il a nui à ma carrière»

S’il a saisi pleinement la chance de vivre le rêve de bien des joueurs de hockey – «j’étais payé pour compter le but gagnant de la Coupe Stanley» –, Carl Marotte avoue avoir failli tout abandonner dès le départ.

«J’étais super nerveux. La veille du tournage, je n’avais pas dormi. Je trouvais ça gros. J’avais appelé mon agent pour lui demander de me débarquer de ça. Je ne voulais pas le faire.»

Par la suite, le poids de la popularité de Pierre Lambert a pesé lourd sur Carl Marotte. Trop identifié à la vedette du National, le comé­dien a surtout joué à l’extérieur du Québec.

«Je pense qu’il a nui à ma carrière. On me voit comme Pierre Lambert et c’est tout. C’est un peu triste, mais c’est comme ça.»

Pierre Lambert

Interprète : Carl Marotte

Émissions : Lance et compte, neuf saisons de 1986 à 2015, un téléfilm en 1990 et un film en 2010

4. Ovila Pronovost

Photo d’archives, Radio-Canada

Perdre son anonymat en une nuit

Il avait 25 ans. Roy Dupuis passait incognito lorsqu’il s’asseyait sur les terrasses et observait les gens, pour nourrir ses différents rôles. C’était avant la diffusion du premier épisode des Filles de Caleb.

Soixante minutes sous les traits d’Ovila Pronovost ont suffi pour faire de Roy Dupuis une vedette.

«Le lendemain, tout le monde me connaissait. Ça n’avait pas de sens. Je ne pouvais plus m’asseoir sur une terrasse tranquille. C’était impossible. J’ai perdu une grande part de liberté, mais c’est correct, j’ai toujours dealé avec ça», se remémore-t-il.

L’étiquette de sex-symbol qui lui a collé à la peau ne lui a pas nui, au contraire. «C’est plutôt l’inverse, précise-t-il. À partir de ce jour-là, j’ai pu passer des auditions. Ça ne m’a jamais empêché de tourner ailleurs.»

Un rendez-vous presque manqué

Pourtant, Roy Dupuis a bien failli ne pas prendre part au projet. Il a été difficile à convaincre (il raconte même qu’il s’était fait une liste de pour et de contre) puisqu’à l’époque, il s’était déjà engagé à jouer dans une pièce de théâtre à Paris.

«J’ai passé l’audition avec mes feuilles dans les mains, se rappelle-t-il. Je n’ai pas mis plus de temps de préparation que ça. Jean Beaudin m’a dit : c’est toi que je veux. Je me souviens qu’il m’avait aussi dit que du théâtre, j’allais pouvoir en refaire. Mais une série comme ça, ça ne passait pas tous les jours.»

«On avait vu des centaines d’hommes avant lui, mais je ne m’emballais pas», a dit Jean Beaudin.

Celui qu’on aime haïr

Ovila Pronovost n’était pas un homme modèle. Il a laissé sa belle Émilie dans la misère. Mais ce n’était en rien ce qui allait empêcher le public de l’aimer. «Les gens lui pardonnaient. Ça devait être parce qu’il était très beau», lance en riant Arlette Cousture, l’auteure du roman.

«Ovila, c’était comme le gars que toutes les filles aiment haïr, poursuit-elle. Toutes les filles qui m’en parlaient me disaient : moi, si je l’avais connu, je l’aurais changé. Elles voulaient le changer, mais dans leur lit!»

Roy Dupuis ne pensait pas que la série allait avoir autant de succès. «En regardant les rushs­­­ le soir avec Jean Beaudin, je me souviens de m’être dit : c’est trop bon, trop intense, ça ne sera pas populaire. Mais c’est là que je me suis trompé. Le public québécois était plus sensible que je pensais.»

La fameuse scène

La scène où un étalon s’accouple avec sa jument restera gravée dans les annales de la télévision québécoise.

«C’était un jeune cheval canadien qui avait trois ans et que j’ai dompté avec un spécialiste. J’allais le voir tous les matins. C’est la première fois que je développais une relation avec un cheval, et c’est vraiment venu me chercher. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi intense.»

Ovila Pronovost

Interprète : Roy Dupuis

Émission : Les filles de Caleb, 1990-1991

Prix : Gémeaux du meilleur premier rôle masculin dramatique, 1991

5. Jean-Paul Belleau

Photo d’archives, Radio-Canada

Un bouquet de fleurs pour sa femme, un pour sa maîtresse

C’était un menteur, un infidèle et un incorrigible coureur de jupons. Tous ces défauts n’ont pourtant pas empêché les Québécois de succomber au charme de l’impayable Jean-Paul Belleau, à la fin des années 1980.

«C’était le gars qui achetait deux bouquets de fleurs identiques : un pour sa femme et un pour sa nouvelle conquête», s’amuse Gilbert Sicotte, qui prêtait ses traits au «vilain» époux de Lucie (jouée par la défunte Louise Rémy).

Né de la plume de la regrettée Lise Payette, qui en a fait la vedette de ses téléromans Des dames de cœur et Un signe de feu, Jean-Paul Belleau a permis à son interprète, qui jouait alors surtout au théâtre et au cinéma, de sortir de l’ombre.

«Le lendemain des épisodes, on en parlait au bureau et on citait ses lignes», se souvient M. Sicotte­­­.

Jean-Paul Belleau, dit le comédien aujourd’hui âgé de 70 ans, a même changé les habitudes des téléspectateurs mâles de l’époque.

«Il a amené beaucoup d’hommes à s’intéresser à un téléroman avec des thématiques féministes.»

Un écran de protection

On peine à imaginer le sort qui aurait été réservé à Gilbert Sicotte si son Jean-Paul Belleau avait connu la gloire à l’ère des réseaux sociaux.

Il y a trois décennies, le comédien a pu éviter les débordements, d’abord et avant tout parce qu’il ne ressemblait pas beaucoup à son personnage. Plus vieux que Gilbert Sicotte, Belleau avait un petit bide, portait la moustache, des lunettes et arborait la coupe de cheveux assortie.

«C’était comme un écran de protection. Quand je me promenais, les gens n’étaient pas sûrs, ils se demandaient si c’était bien lui. Je me souviens même qu’ils prenaient des gageures.»

Et qu’est-ce qu’on lui disait une fois le contact établi? «Ça allait de “Vous êtes terrible, ça n’a pas de bon sens” à des demandes pour des photos. Le public avait une relation amour-haine avec Jean-Paul Belleau.»

Jean-Paul Belleau

Interprète : Gilbert Sicotte

Émissions : Des dames de cœur, 1986-89 et Un signe de feu, 1989-91

Prix : Gémeaux en 1988 (meilleure interprétation, premier rôle masculin : série dramatique ou de comédie)

6. Jacqueline «Môman» Paré

Photo d’archives

Le tour de force de Serge Thériault

Claude Meunier a créé le personnage de Môman, mais c’est Serge Thériault qui lui a donné la vie. Vingt ans plus tard, l’auteur de La Petite Vie ne voit pas quel autre comédien aurait pu jouer cette étrange dame en robe de chambre qui vouait un culte à la dinde et au pâté chinois.

Au bout du fil, Claude Meunier ne tarit pas d’éloges pour le travail accompli par son vieux complice de Ding et Dong. À écouter celui qui lui donnait la réplique sous les traits de son mari Ti-Mé­­, Serge Thériault a accompli un tour de force.

«Serge ne le jouait pas comme un gai ou un travesti, mais vraiment comme une femme, mais sans être féminine. Tu n’avais pas l’impression d’être avec un gars, un efféminé ou un travelo, mais avec une vieille bonne femme, pas trop cute, mais sympathique. Ça me fascinait.»

Serge Thériault a si bien incarné Môman que si jamais quelqu’un voulait acheter la série, l’auteur proposerait que la femme de Ti-Mé soit jouée... par une femme.

«Ça serait impossible de le faire comme Serge l’a fait», a-t-il tranché.

Inspiré par sa mère

Comment Serge Thériault a-t-il pu se glisser avec une telle aisance dans ce personnage atypique? On aurait aimé lui poser la question, mais le comédien s’est retiré du milieu artistique, il y a plusieurs années, pour des raisons qui n’ont jamais été dévoilées. Il n’accorde plus d’entrevue.

Or, selon Claude Meunier, le comédien s’est inspiré, en partie, de sa mère.

«Elle s’en faisait pour des riens et elle disait souvent : ah mon Dieu!», a-t-il dit.

Claude Meunier avoue que les moments loufoques ont été nombreux durant les tournages. Surtout les scènes qui mettaient en vedette Popa et Môman.

«On avait vraiment du fun à faire ça. Les fous rires, dans le lit, étaient nombreux. Il y avait, entre nous deux, une espèce de chimie qui était incroyable», a-t-il dit.

Serge Thériault, indique-t-il, adorait jouer dans La Petite Vie.

«Ces années ont été fantastiques. On était dans un train qui roulait à haute vitesse. Il était très présent et il a bien aimé ça.»

Jacqueline «Môman» Paré

Interprète : Serge Thériault

Émission : La Petite Vie, 1993-1998

Prix : Gémeaux meilleure interprétation : série ou spécial humoristique (1994), Métrostar Coup de cœur (1995). Gémeaux meilleure interprétation : série ou spécial humoristique (1995), Gémeaux meilleure interprétation : spécial ou série humoristique (1997), Gémeaux meilleure interprétation : humour (2003)

7. Marie Lamontagne

Photo d’archives, Aetios

Le personnage le plus souffrant de Guylaine Tremblay

Sa feuille de route était déjà bien remplie. Pourtant, Guylaine Tremblay n’avait jamais eu à camper un rôle qui a autant soulevé les passions que Marie Lamontagne. Ni un personnage aussi «souffrant», confie-t-elle.

Pendant sept ans, plus d’un million de personnes ont suivi chaque semaine l’évolution de la détenue Lamontagne entre les murs de la fameuse Unité 9 de la prison de Lietteville.

Guylaine Tremblay affirme qu’elle n’aurait pas été mûre pour un tel rôle à 20 ans.

«À 50 ans, la vie t’a assez égratignée pour comprendre la complexité d’un rôle comme celui-là. C’est un personnage qui m’a demandé beaucoup d’abandon, qui m’a exigé d’aller puiser dans des zones où je n’étais pas allée encore, même après toutes ces années-là.»

Un lot de scènes marquantes

Plusieurs scènes «resteront gravées à jamais» dans la mémoire de l’actrice.

«Celle où Marie reçoit sa condamnation, celle où elle embarquait dans le fourgon, la première fois qu’elle allait à la fouille. J’ai senti toute l’humiliation qu’on pouvait ressentir à ce moment-là», a-t-elle révélé.

On ne peut passer à côté de la poignante scène quand Despins apprend à Marie le décès de ses deux enfants. «Danielle (Trottier, l’auteur) ne voulait pas qu’elle réagisse comme on s’attendait qu’elle le fasse. Elle ne voulait pas qu’elle crie. Il fallait qu’elle explose par en dedans. Ça, c’était formidable à jouer.»

Des centaines de témoignages

En incarnant un personnage victime d’inceste, Guylaine Tremblay est devenue malgré elle la confidente de centaines de personnes qui ont vécu la même chose.

«Humainement, ça m’a changée, dit-elle. Parfois, on a un regard très court sur les femmes victimes d’inceste. J’ai appris à être beaucoup plus tolérante et patiente avec ces femmes-là. Si elles parlent, elles risquent de briser leur famille, de s’isoler davantage. J’ai peut-être été la petite porte d’entrée pour briser le silence.»

Jamais l’auteure Danielle Trottier n’a pensé à quelqu’un d’autre que Guylaine Tremblay pour interpréter Marie Lamontagne.

L’inspiration du personnage est venue d’une réflexion personnelle de l’auteur. «Je me suis posé la question à moi-même : qu’est-ce qui pourrait m’arriver de pire? La réponse, c’était de me retrouver en prison», confie Danielle Trottier.

«La deuxième question que je me suis posée, c’était : pourquoi tu serais en prison? Et la réponse avait été que c’est sûr que ce serait pour protéger mes enfants. Alors là, je comprenais que ça allait certainement parler à un auditoire de parents.»

Marie Lamontagne

Interprète : Guylaine Tremblay

Émission : Unité 9, 2012-2019

Prix : Gémeaux meilleur premier rôle féminin, série dramatique annuelle (2016) et cinq trophées Artis

8. Pierre «Pete» Rodrigue Béliveau

Photo d’archives, Radio-Canada

Populaire malgré lui

Au début des années 1990, Pete Béliveau faisait battre le cœur de bien des Québécoises. Pourtant, Francis Reddy n’a pas voulu profiter de la popularité du personnage vedette de Chambres en ville. Il refusait même de répondre aux lettres de ses admiratrices. Et Dieu sait qu’il en a reçu des caisses.

Il a même refusé, à la demande de son agent, d’avoir un fan-club.

«Je ne voulais pas de ça. C’était too much. Je n’avais pas de disques, de produits à vendre ou de salles à remplir. Ce n’était pas ma vie», a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Du même souffle, le comédien assure qu’il a toujours été reconnaissant envers les gens qui l’arrêtaient sur la rue pour lui parler de Pete et de ses amours tumultueuses avec Lola.

«J’ai apprécié et j’apprécie encore chaque minute. Je l’apprécierai tout le temps», a-t-il confié.

Un mois pour accepter

N’empêche que Francis Reddy, qui rêvait de jouer au cinéma, a beaucoup hésité avant d’accepter le rôle de Pete Béliveau.

«Ça m’a pris peut-être un mois avant de dire oui. J’avais l’impression que j’avais quelque chose de fort entre les mains et que c’était pour changer ma vie», a évoqué le comédien.

Il dit avoir assumé complètement sa décision.

«Pete était un personnage qui était à des milliards de milles de moi et je n’ai eu aucune pudeur, pour cette raison, à jouer les différentes couches de ce personnage qui n’étaient pas les miennes. J’y suis allé à fond la caisse», a-t-il mentionné.

Pete a réussi, a précisé l’auteure Sylvie Payette, à faire l’unanimité.

«Les gars s’identifiaient à ce jeune homme qui n’arrivait pas à exprimer ce qu’il ressentait et qui n’était fait que d’émotions. Les filles et les femmes étaient sensibles à sa fragilité et elles avaient envie de le prendre dans leurs bras pour le consoler ou pour l’embrasser», a-t-elle fait remarquer.

Pete Béliveau

Interprète : Francis Reddy

Émission : Chambres en ville, 1989-1996

Prix : Métrostar premier rôle masculin – Téléroman ou minisérie québécoise (1996)

9. Fanny Couture

Photo d’archives, Marlène Gélineau-Payette

«Elle est devenue un emblème»

Ludivine Reding sait précisément à quel moment sa Fanny a été adoptée par les Québécois et qu’elle est devenue le symbole de l’exploitation sexuelle des adolescentes. Le fameux épisode 4. Celui du viol collectif.

«C’est là que tout a changé. À l’épisode 4, ceux qui avaient arrêté de regarder Fugueuse ont recommencé. C’est devenu immense.»

Immense? Quand elle a obtenu le rôle de Fanny Couture, la jeune comédienne s’était donné comme défi de la rendre attachante malgré la dureté de sa réalité dépeinte dans la série. Non seulement les Québécois se sont attachés à Fanny, mais ils sont tombés en amour avec elle.

En témoignent les nombreux messages reçus par la comédienne, qui se dit particulièrement heureuse d’avoir fait du bien à plusieurs Fanny québécoises. Oui, des Fanny. Depuis Fugueuse, les jeunes filles exploitées sexuellement au Québec partagent un même prénom.

«J’ai reçu tellement de témoignages de gens à qui c’est arrivé qui m’ont dit : merci, ça m’enlève un poids, les gens me comprennent mieux et arrêtent de nous juger. On me dit : moi aussi, j’ai été une Fanny. Elle est devenue un emblème de ce milieu et de cette problématique. J’en suis très fière.»

Fanny a aussi été le passeport vers la gloire de Ludivine Reding. Encore peu connue, la comédienne a capté l’attention de l’auteure Michelle Allen dès sa première audition : «J’avais remarqué qu’elle dansait très bien et qu’elle était très à l’aise dans son corps. Il n’y a jamais eu de doute pour moi.»

La vie de Ludivine venait de changer. Plusieurs mois après le dernier épisode de Fugueuse, on s’adresse encore à elle dans la rue en utilisant le prénom de son personnage.

«On m’en parle tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je suis autant Fanny que Ludivine. Les gens qui ne me suivent pas sur Instagram ou n’ont pas vu les entrevues où je suis Ludivine m’appellent Fanny.»

Fanny Couture

Interprète : Ludivine Reding

Émission : Fugueuse, 2018

Prix : Artis rôle féminin – série dramatique saisonnière (2018)

10. Marc Gagnon

Photo d’archives

Le rôle qui a changé la carrière de Marc Messier

Pour Marc Messier, il y a eu un avant et un après Marc Gagnon. C’est le numéro 7 du National de Québec qui lui a permis de montrer qu’il pouvait jouer autre chose que la comédie. «Dans mon parcours, il a été primordial.»

Au début des années 1980, le nom de Marc Messier était en effet associé à la pièce de théâtre immensément populaire Broue. «Personne ne me voyait dans des rôles dramatiques», se remémore le comédien âgé de 71 ans.

«Jouer Marc Gagnon a élargi ce que je pouvais faire. J’ai eu beaucoup de demandes après Lance et compte pour jouer le même genre de personnage. Ça a changé mon casting.»

De Broue à son Réjean de La Petite Vie, Marc Messier ne manque pas de rôles marquants dans son curriculum vitæ. Pourtant, encore aujourd’hui, il arrive que des gens l’appellent Marc Gagnon.

Messier et l’auteur Réjean Tremblay partagent la même analyse. Gagnon était un winner. «Marc Gagnon avait la rage de gagner et la passion dévorante de Lafleur. Le hockey lui brûlait l’intérieur», confie le créateur de la populaire franchise télé.

Durant la première saison de Lance et compte, Marc Gagnon était aussi un séducteur qui cumulait les aventures à l’insu de son épouse.

«Au départ, explique Messier, c’était un personnage extrêmement négatif, un gars amer. À un moment donné, avec Jean-Claude Lord [le réalisateur], nous en étions venus à la conclusion que ce serait intéressant de montrer pourquoi il est comme ça. D’où l’idée de le présenter malheureux dans son mariage et comme le joueur qu’on cherche à mettre de côté.»

Marc Gagnon

Interprète : Marc Messier

Émissions : Lance et compte, neuf saisons de 1986 à 2015, un téléfilm en 1990 et un film en 2010

Prix : Gémeaux de la meilleure interprétation masculine rôle de soutien dramatique (1988), Gémeaux de la meilleure interprétation, premier rôle masculin : série dramatique ou de comédie (1989), Artis du meilleur rôle masculin télésérie (2010)

11. Lise «Lola» Corbeil

Photo d’archives

Il y avait toujours de l’action lorsque l’explosive Lola était dans les parages. Jeune femme rebelle, dotée d’un puissant caractère, Lise «Lola» Corbeil disait tout ce qu’elle pensait. Elle formait, avec Pete Béliveau, un couple instable et qui vivait, au fil des ruptures, des infidélités et des retrouvailles, des amours complexes. Le prénom de son personnage est devenu, avec l’expression «Shit Lola!», lancée par l’incorrigible Pete, une formule consacrée et mythique de la télé québécoise.

Lise «Lola» Corbeil

Interprète : Anne Dorval

Émission : Chambres en ville, 1990-1995

12. Virginie Boivin

Photo d’archives

Bienveillante professeure d’une classe d’élèves en difficulté à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, Virginie Boivin a connu les hauts et les bas de l’enseignement au secondaire. Chantal Fontaine a tenu ce rôle à bout de bras pendant 12 ans, période durant laquelle le public l’a suivie autant dans sa classe qu’aux côtés de son amoureux, Bernard Paré (Jean L’Italien). Le départ abrupt de la comédienne a fait beaucoup de vagues en 2008.

Virginie Boivin

Interprète : Chantal Fontaine

Émission : Virginie, 1996-2010

13. Suzie Lambert

Photo d’archives

Exubérante femme de caractère, Suzie Lambert a vécu mille et une émotions dans Lance et compte. Sœur du joueur étoile Pierre Lambert et blonde de Denis Mercure, elle tombe rapidement amoureuse de Marc Gagnon. Un amour compliqué qui la mènera dans une énorme peine d’amour. Mannequin, couturière et femme d’affaires, Suzie Lambert a survécu à un écrasement d’avion et à un cancer, et elle a connu une fin horrible qui a secoué le Québec, lorsqu’elle est décédée en donnant naissance à un premier enfant.

Suzie Lambert

Interprète : Marina Orsini

Émission : Lance et compte, 1986-2014

14. Nadine Legrand

Photo d’archives

Elle n’a été que de la première saison de District 31, mais il ne lui aura pas fallu plus de temps pour se tailler une place de choix dans le cœur des Québécois. Le public n’est pas près d’oublier la lieutenante-détective Nadine Legrand. Son assassinat a ébranlé – voire choqué – les fidèles de la quotidienne, qui s’étaient attachés à cette femme à la fois douce, humaine et forte. Elle a été un personnage pivot de la série, qui peut se targuer d’avoir grandement contribué à son succès phénoménal.

Nadine Legrand

Interprète : Magalie Lépine-Blondeau

Émission : District 31, 2016 à aujourd’hui

15. Junior Galarneau

Photo d’archives

Fils rebelle, avec son éternel chapeau de cowboy sur la tête, Junior Galarneau défiait, avec désinvolture, l’autorité dans la saga familiale L’Héritage. Il était le préféré du patriarche Xavier Galarneau aux dépens de son frère Miville. Junior, qui avait une relation particulière avec sa sœur Julie, parlait franc et direct. Son «ostie toastée des deux bords» est devenue rapidement une phrase culte et reprise, à l’époque, par tout le Québec. On l’entend même encore, parfois, aujourd’hui.

Xavier «Junior» Galarneau

Interprète : Yves Desgagnés

Émission : L’Héritage, 1987-1990

16. Lionel Rivard

Photo d’archives

Chef de pupitre au quotidien L’Express, Lionel Rivard conseillait les jeunes journalistes Michel Gagné et Stéphanie Rousseau dans la salle de rédaction. Il était autoritaire, un peu bougon, mais fort sympathique. Ses prises de bec avec la présidente du syndicat, Léonne Vigneault, étaient fréquentes. Sur le qui-vive et toujours prêt à «tuer la une», Lionel Rivard aimait bien, entre deux gorgées d’alcool, qu’il prenait à partir d’un 10 onces caché dans son bureau, lancer un «cercueil» bien senti ici et là.

Lionel Rivard

Interprète : Rémy Girard

Émission : Scoop, 1992-1995

17. Jacques Mercier

Photo d’archives

Dur, froid, sévère et exigeant, Jacques Mercier, l’entraîneur du National, n’avait qu’une seule chose en tête : «gagner», comme il disait si bien. Ses discours d’avant match et entre les périodes étaient légendaires. On se souvient du retrait du chandail de Pierre Lambert et de ce moment dramatique, lorsqu’il a amené son fils Jimmy, handicapé, dans le vestiaire de l’équipe, pour motiver les troupes. Jacques Mercier a même quitté le National pour aller diriger l’ennemi, à l’autre bout de la 20, pour ensuite revenir avec un poste de directeur général et président de l’équipe.

Jacques Mercier

Interprète : Yvan Ponton

Émission : Lance et compte, 1986-2014

18. Lyne «Lyne-la-pas-fine» Boisvert

Photo d’archives

Reine supérieure des castratrices, «Lyne-la-pas-fine» avait le contrôle total sur Carlos Fréchette. Son amoureux, qui mène une double vie, avait beau faire le brave devant ses amis, la situation était tout à fait différente à la maison, jusqu’à ce qu’il la largue, à l’église, lors de son mariage. La détestée Lyne-la-pas-fine connaîtra la mort, lors du dernier épisode de la troisième et dernière saison, au son de la ballade Still Loving You de Scorpions, en donnant naissance à la petite Camille, devant un Carlos en état de choc.

Lyne «Lyne-la-pas-fine»

Interprète : Catherine Trudeau

Émission : Les invincibles, 2005-2009

19. Junior Bougon

Photo d’archives

Plus jeune enfant biologique de Rita et Paul Bougon, frère de l’affriolante et vulgaire Dolorès, Junior Bougon n’est pas voué à un meilleur avenir que le reste des membres de sa famille. Cheveux longs, bedonnant, «Juju» est un magouilleur prêt à tout pour trouver une faille dans le système... ou trouver l’âme sœur. Junior a été un rôle déterminant dans la carrière d’Antoine Bertrand.

Junior Bougon

Interprète : Antoine Bertrand

Émission : Les Bougon, c’est aussi ça la vie!, 2004-2006

20. Marc Arcand

Photo d’archives

L’allitération que contient son nom laissait présager la singularité du personnage de Série noire. Psychopathe exhibitionniste et mésadapté social aux ambitions démesurées, Marc Arcand a enflammé les réseaux sociaux en 2014. La brillante interprétation de Marc Beaupré a marqué l’imaginaire. Spécialiste des nunchakus, Marc Arcand a offert bon nombre de répliques cultes aux fidèles de la série, comme «dans le Marc Arcand World, les lois des hommes ne s’appliquent pas». Il a même, encore à ce jour, un compte Twitter et Facebook.

Marc Arcand

Interprète : Marc Beaupré

Émission : Série noire, 2014-2016

21. Michel Couillard

Photo d’archives

Hugo St-Cyr n’avait jamais fait de télé avant de jouer Michel Couillard. Il est rapidement devenu l’idole de toute une génération d’adolescents. Des milliers de jeunes se hâtaient de revenir de l’école pour se river au petit écran et regarder Watatatow. Frère de Stéphanie et fils d’une mère monoparentale, Couillard jouait de la batterie et était le gars populaire de son école. Délinquant par moments, ses préoccupations étaient celles d’un adolescent normal : l’amour, l’amitié, les études, les conflits. C’était «cool, carrément buzzant, et même trippant».

Michel Couillard

Interprète : Hugo St-Cyr

Émission : Watatatow, 1991-2005

22. Rita Bougon

Photo d'archives

Surnommée «Tita», la cinquantenaire échevelée, fumeuse et buveuse de bière, n’avait pas la langue dans sa poche. Complice avec son mari et ses trois enfants pour «fourrer le système», Rita Bougon a été jouée par l’incomparable Louison Danis. Même si elle compte 40 ans de métier, elle est associée à jamais à cette mère de famille désorganisée.

Rita Bougon

Interprète : Louison Danis

Émission : Les Bougon, c’est aussi ça la vie!, 2004-2006

23. Ashley-Criquette Rockwell

Photo d’archives

Dans Le cœur a ses raisons, Anne Dorval a fait pleurer de rire de nombreux téléspectateurs en incarnant les flamboyantes sœurs jumelles Ashley, infirmière, et Criquette, une ex-reporter, deux désopilants personnages au quotient intellectuel inversement proportionnel à la grosseur de leur poitrine et aux costumes clinquants. Elles parodiaient dans la pure folie les personnages de feuilletons comme Les feux de l’amour, toujours au cœur de drames familiaux ou de scènes de trahison poussées à l’extrême.

Ashley-Criquette Rockwell

Interprète : Anne Dorval

Émission : Le cœur a ses raisons, 2005-2007

24. Paul Bougon

Photo d’archives

Mal habillé, mal rasé et bien entouré, le chef du clan des Bougon fait preuve d’ingéniosité, entre deux bières, pour mettre en place des magouilles et déjouer le système. Surnommé affectueusement «Le Gros», par sa femme Rita, l’irrévérencieux et pas toujours très propre Paul Bougon, un ancien débardeur qui a quitté son emploi après avoir voulu dénoncer un geste illégal, déteste les riches et le système québécois. Il ira même jusqu’à se présenter en politique dans le long métrage Votez Bougon.

Paul Bougon

Interprète : Rémy Girard

Émission : Les Bougon, c’est aussi ça la vie!, 2004-2006

25. Martin Matte

Il était baveux, arrogant, manipulateur, un brin hautain et sans doute le plus grand provocateur de malaises – et pire installateur de cadre – que le petit écran québécois aura connu. Pourtant, ses défauts l’ont rendu attachant. Le public a suivi Martin Matte pendant quatre saisons des Beaux malaises. Les péripéties abracadabrantes de sa vie quotidienne, aussi touchantes que drôles, ont rejoint souvent plus de deux millions de téléspectateurs.

Martin Matte

Interprète : Martin Matte

Émission : Les beaux malaises, 2014-2017

Méthodologie : Les journalistes Sandra Godin, Yves Leclerc, Cédric Bélanger (Journal de Québec) et Marc-André Lemieux (Journal de Montréal), notre ancien collègue spécialisé en télé québécoise Serge Drouin, de même que les directeurs des pages Arts et Spectacles du Journal de Québec et du Journal de Montréal, Karen Villeneuve et Danny Vear, ont pris part à l’élaboration de ce palmarès en soumettant chacun une liste de leurs vingt-cinq personnages favoris. La compilation a été effectuée en attribuant 25 points pour une première place, 24 points pour une deuxième et ainsi de suite jusqu’à la 25e place qui valait un point.