Les aristocrates des dividendes

Cette technique semi-passive permet de miser sur les blue chips qui versent, de façon assurée, année après année, un dividende intéressant à leurs actionnaires. On se limite donc à ajuster notre portefeuille une fois l’an.

Pour avoir un statut d’aristocrate, une société cotée en Bourse doit donc verser un dividende (et, si possible, l’augmenter) sans interruption pendant au moins 25 ans.

La politique de versement se classe en trois catégories : stable, consistante et résiduelle. Avec une politique stable, l’actionnaire peut s’attendre à recevoir un versement stable et prévisible année après année, peu importe les fluctuations des revenus de la compagnie. Avec une politique constante, la compagnie assure qu’elle paiera toujours le même pourcentage de ses revenus en dividende chaque année. Une compagnie ayant une politique résiduelle paiera un dividende avec les liquidités qui demeureront, une fois assurés les opérations et les projets liés à la croissance.