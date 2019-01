Les mots dits du samedi

Occasionnel

Les autres verbes de cette dictée sont dits occasionnellement pronominaux. Les participes passés des cinq premiers sont au féminin pluriel, et les deux derniers (téléphoné, choisi) n’obéissent à aucun accord. Pourquoi ? demandent plus de vingt lecteurs. Le participe passé des verbes occasionnellement pronominaux s’accorde avec le complément d’objet direct (COD) placé devant le verbe : Lise et Berthe se sont rencontrées. Lise et Berthe ont rencontré qui ? Se (mis pour Lise et Berthe). Se est complément d’objet direct. Il y a accord. Le participe passé d’un verbe pronominal est invariable quand le pronom réfléchi est objet indirect : Elles se sont téléphoné. Elles ont téléphoné qui ? Pas de réponse. En effet, on ne téléphone pas quelqu’un, on téléphone à ou chez quelqu’un. Se (mis pour elles) est complément d’objet indirect. Donc pas d’accord. Elles se sont choisi un lieu. Elles ont choisi quoi ? Un lieu. COD après le verbe. Participe passé invariable.