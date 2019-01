Les plus vieux athlètes du sport professionnel

À 46 ans, le vénérable botteur Adam Vinatieri a annoncé, vendredi, qu’il poursuivrait sa carrière dans la NFL, la saison prochaine, avec les Colts d’Indianapolis.

Si l’exploit est louable, il y a lieu de préciser que d’autres athlètes étaient encore plus âgés lorsqu’ils ont mis fin à leur carrière sportive, que ce soit dans la Ligue nationale de hockey (LNH), la NFL, le baseball majeur (MLB) ou la NBA.

LNH

Photo d'archives

Dans le sport favori des Canadiens, Gordie Howe détient le record de longévité, lui qui a pris sa retraite de la LNH à 52 ans. M. Hockey a débuté sa carrière en 1946 avec les Red Wings de Detroit et l’a complétée en 1980 dans l’uniforme de Whalers de Hartford, équipe avec laquelle il a notamment joué avec ses fils Mark et Marty. Howe a également joué un match de hockey professionnel à l’âge de 69 ans, alors que les Vipers de Detroit, dans la Ligue internationale, lui ont permis de jouer dans une sixième décennie consécutive.

Photo d'archives, Agence QMI

Plus récemment, Chris Chelios a marqué l’imaginaire en évoluant dans la LNH jusqu’à l’âge de 48 ans. L’arrière a pris part à 26 saisons et a porté les couleurs du Canadien de Montréal, des Blackhawks de Chicago, des Red Wings de Detroit et brièvement des Thrashers d’Atlanta. Il est le joueur ayant disputé le cinquième plus grand nombre de joutes dans l’histoire du circuit Bettman.

MLB

Au baseball majeur, le record du plus vieux joueur est détenu par Leroy Robert Paige, dit Satchel Paige. À 59 ans, il a joué un match en 1965 avec Athletics de Kansas City. Le lanceur a œuvré pendant trois manches et n’a permis qu’un seul coup sûr. Paige détient également le record du plus vieux joueur ayant amorcé sa carrière dans la MLB, soit à 42 ans avec les Indians de Cleveland en 1948. L’artilleur à la peau noire avait préalablement évolué avec 12 équipes des Negro Leagues, ce qui signifie qu’il a joué au baseball professionnel sur une période de 39 ans.

AFP

En 2012, Jamie Moyer est devenu à 49 ans le plus vieux lanceur à obtenir une victoire. Il a d’ailleurs pris sa retraite la même année, mettant fin à une carrière de 25 saisons. Moyer a porté les couleurs de huit formations différentes, dont les Phillies de Philadelphie, avec lesquels il a remporté la Série mondiale en 2008.

NFL

Dans l’univers du ballon ovale, l’épopée de George Blanda est tout sauf banale. L’Américain a joué dans la NFL et dans l’AFC pendant 26 saisons, et ce jusqu’à l’âge de 48 ans. Il a évolué au poste de quart-arrière, botteur et même secondeur. Œuvrant principalement avec les Bears de Chicago de 1949 à 1958, Blanda a décidé de prendre sa retraite en 1959, car il n’était plus utilisé comme pivot. Après une année d’arrêt, il a effectué un retour au jeu avec les Oilers de Houston où il a joué comme quart et comme botteur à temps plein. Il a finalement pris sa retraite comme membre des Raiders d’Oakland en 1975.

AFP

Outre Blanda, le botteur Morten Andersen s’est également démarqué par sa longévité. Le Danois a été actif dans la NFL de 1982 à 2007, prenant sa retraite à 47 ans. Il détient le record du plus grand nombre de points marqués dans l’histoire avec 2544. Andersen est aussi le meilleur pointeur des Saints de La Nouvelle-Orléans et des Falcons d’Atlanta.

NBA

Au Basketball, c’est Matthew «Nat» Hickey qui a été l’athlète le plus âgé à prendre part à un match de la NBA en 1948. Alors entraîneur des Steamrollers de Providence, l’homme de 45 ans a décidé de se faire jouer lors d’une partie. Il a tenté trois tirs, n’en réussissant aucun. Hickey avait préalablement évolué dans la NBA pour plusieurs formations de 1921 à 1948.

Chez les joueurs ayant évolué en continu dans la NBA, Kevin Willis et Robert Parish ont connu d’impressionnantes carrières. Ils ont respectivement pris leurs retraites à 44 et 43 ans.