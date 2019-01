Manifestation des travailleurs de la Davie devant le congrès du PLC

Quelques dizaines d’employés et d’ex-employés ont bravé le froid pour dénoncer les élus libéraux, qui ne «font rien» selon eux pour aider le Chantier Davie à se sortir la tête hors de l’eau. «Des milliards de dollars ont été donnés en contrat à Seaspan (Colombie-Britannique) et à Irving (Nouvelle-Écosse). On ne veut pas la charité, on veut des contrats, on veut travailler», a-t-elle dénoncé.