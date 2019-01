Marie-Mai partage sa passion de la musique dans «The Launch»

MONTRÉAL – Lorsqu’elle a passé sa première audition pour être de l’aventure de la deuxième saison de la téléréalité «The Launch», Marie-Mai convoitait le poste d’animatrice. Mais le réputé producteur Scott Borchetta, créateur du concept, voyait plutôt en elle une «mentore» de choix, capable de partager sa flamme pour la musique.

«Il m’a dit: "Toi, je veux voir ta passion, j’ai besoin de ton expérience, je veux t’entendre parler de musique, te sentir dans ton élément, et que tu aies un vrai contact avec les artistes"», a raconté Marie-Mai, qui décrit son mandat dans l’émission comme «le» rôle qu’elle attendait à ce stade-ci de sa carrière.

«Je suis dans une position où je peux aider les candidats. Je peux me mettre à leur place: j’ai participé à une téléréalité et j’ai aussi été coach à "La Voix" et à "La Voix Junior". Je me sens bien outillée, je sais comment les encadrer et leur donner confiance en eux.»

Le Québec à l’honneur

Dans «The Launch», des artistes en début de carrière ont l’opportunité de passer deux jours en studio avec des professionnels de l’industrie de la musique (Bryan Adams, Jann Arden, Alex Hope, Max Kerman, Sarah McLachlan, Jon Levine, Bebe Rexha, Ryan Tedder, Nile Rodgers, etc) qui, comme Marie-Mai, jouent les guides et épaulent les aspirants dans le processus de création d’une chanson, de l’écriture et la composition jusqu’à l’enregistrement. Chaque semaine, un gagnant voit sa pièce être officiellement lancée dans les radios et sur les plateformes de téléchargement.

Présentée simultanément sur VRAK et sur CTV, à compter du mercredi 30 janvier, cette deuxième édition de «The Launch» mettra le Québec en lumière avec la présence, en plus de Marie-Mai, de quatre participants de la Belle Province, dont Jordane Labrie, vue à «La Voix» l’an dernier.

«Quand je vois arriver un Québécois, je le sais, a rigolé Marie-Mai en claquant des doigts. Je le vois dans leurs yeux! Parce que, les Québécois, on a une passion, on est animés, on a des tripes, on veut se tailler une place et on se bat pour la faire. La chose que j’ai répétée le plus souvent aux artistes, c’est: "Montre-moi ta passion". Et, les Québécois, on n’a pas besoin de leur dire! On l’a naturellement, on est théâtraux, on est intenses.»

«The Launch», le mercredi, à 20 h, sur VRAK et CTV, dès le 30 janvier.