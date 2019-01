Match des étoiles : la section Métropolitaine l’emporte

Après le concours d'habiletés vendredi, les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) se disputaient les honneurs d’un tournoi à trois contre trois lors du match des étoiles, samedi, au SAP Center de San Jose. En grande finale, la section Métropolitaine l’a emporté 10 à 5 sur la section Centrale.

Auteur de deux buts, Sidney Crosby a été nommé joueur du match. Le capitaine des Penguins de Pittsburgh a cumulé quatre buts et trois mentions d’aide dans le tournoi. Mathew Barzal, des Islanders de New York, et Cam Atkinson, des Blue Jackets de Columbus, se sont également illustrés en finale en marquant chacun deux buts.

La Métropolitaine s’est donné une option sur le match en prenant une avance de 5-0 en première période. Devant son filet, le gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist a été parfait lors de la première moitié du match. Son homologue des Capitals de Washington Braden Holtby a également contribué au gain.

Plus tôt dans la soirée, la section Métropolitaine avait vaincu la section Atlantique par la marque de 7 à 4 en demi-finale. Kristopher Letang avait inscrit le but gagnant tandis que le défenseur des Blue Jackets de Columbus Seth Jones avait touché la cible à deux reprises.

Une première pour la section Centrale

Dans le premier match de la soirée, la section Centrale a dominé la section Pacifique 10 à 4. Il s’agissait d’une première victoire de la Centrale au match des étoiles depuis l’instauration du jeu à trois contre trois.

Le gardien des Ducks d’Anaheim John Gibson a connu une dure sortie, cédant sept fois sur neuf tirs au cours de la première période.

Le capitaine de l’Avalanche du Colorado Gabriel Landeskog a mené la charge pour la Centrale en inscrivant un tour du chapeau. Son coéquipier Mikko Rantanen s’est également illustré en touchant la cible deux fois. Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, a lui aussi marqué deux buts.

Du côté de la Pacifique, le défenseur des Sharks de San Jose Erik Karlsson a secoué les cordages à deux reprises.