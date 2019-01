Même celui qui quitte l’autre a de la peine

Je vais faire réagir certaines femmes par ma lettre, mais j’ai quand même envie de te l’envoyer pour montrer que même en jouant le mauvais rôle, on peut aussi avoir de la peine. Je n’avais jamais trompé ma blonde en huit ans. J’avais bien eu quelques flirts passagers, mais rien de vraiment important. Je crois que je suis fondamentalement un homme fidèle, mais que ça ne m’empêche pas de regarder et même d’admirer les femmes intéressantes que je croise.

Sauf qu’il y a un an, j’ai rencontré une fille qui m’a fait totalement capoter. Comme nous avions un jeune bébé de deux ans, que notre vie sexuelle était à zéro vu que ma blonde cumulait les tâches concernant le bébé et celles de son travail sans réussir à se reposer assez pour prendre le dessus, j’ai commencé à trouver ça difficile à vivre.

Quand j’ai connu cette fille, elle sortait d’une peine d’amour et ne souhaitait pas s’attacher à personne. Ça tombait bien, car moi non plus je ne cherchais pas une remplaçante à ma blonde. Je cherchais juste à me sentir un peu plus mâle. On était donc sur le même beat tous les deux et ça a commencé lentement, puisqu’au début on ne se voyait qu’une fois par semaine, le jour où j’allais au gym.

Puis, nos occasions de se rencontrer se sont multipliées. Un peu parce qu’elle insistait pour me voir plus souvent et aussi parce que ça me tentait de plus en plus de la voir. Et comme elle vivait seule en appartement, on n’avait même pas besoin de chercher un lieu pour se retrouver.

Je te jure, Louise, que jamais au cours des 11 mois qu’a duré cette relation, jamais je n’ai rien promis à cette fille, même si elle m’intéressait de plus en plus au fur et à mesure que je la connaissais. Mais un soir en revenant du travail, ma blonde m’attendait dans le salon avec mon cell à côté d’elle. Je l’avais oublié en partant et elle en avait profité pour fouiller dedans et découvrir la fréquence de mes appels à un même numéro.

Bien sûr, elle avait parlé à la fille et elle savait à quoi s’en tenir. Ce fut une fin de soirée et une nuit terribles. Mais ça s’est terminé, si je souhaitais son pardon, en promesse de ma part de tout arrêter ça sur-le-champ. Ce que j’ai fait dès le lendemain.

Mais je ne peux pas te dire, Louise, à quel point ça m’a fait mal de faire autant de peine à cette fille. Elle ne méritait pas ça, mais je n’avais pas le choix. Et même si j’en avais eu envie, je ne pouvais pas la choisir et laisser tomber ma blonde avec notre jeune enfant, j’aurais passé pour un dégueulasse. Mais là, je vais quand même passer pour un dégueulasse, alors que je souffre autant que la fille que j’ai laissée. Tu vois que la souffrance n’est pas réservée à un seul bord.

Un homme

Je ne vais pas vous faire la morale, ce serait trop facile et sans intérêt. Mais je vous dirai une chose importante : quand on ne veut pas faire de peine, on ne se met pas dans la position d’en faire, et surtout doublement. Car que vous le vouliez ou pas, une aventure qui dure de façon volontaire, en tentant de faire croire que vous ne le vouliez pas vraiment, n’est pas crédible.