Obtenir des rendements aussi bons que la Caisse de dépôt et placement

Est-il possible pour un petit investisseur d’obtenir avec son portefeuille REER un rendement quasi aussi bon que celui de la Caisse de dépôt et placement du Québec avec ses experts financiers ?

Non seulement c’est possible, mais en plus, il peut y parvenir en se constituant un portefeuille grandement diversifié tout en investissant dans seulement trois fonds indiciels, communément appelés FNB (fonds négociés en Bourse).

Quels sont ces trois fonds indiciels que l’on peut se procurer à la cote de la Bourse de Toronto comme de simples titres ? Excusez les termes anglais... les voici.

Pour la participation dans les actions canadiennes, il faut miser sur le « iShares Core S&P/TSX Capped Composite ETF », dont le symbole boursier est « XIC ». Ce iShares copie le rendement du principal indice de la Bourse de Toronto : le S&P/TSX.

Pour la diversification géographique dans les entreprises étrangères, le FNB le plus représentatif est le « iShares MSCI World Index ETF », lequel se négocie sous le symbole boursier « XWD ». Ce iShares couvre un vaste portefeuille d’actions américaines, européennes, asiatiques et marchés émergents.

Et concernant le volet « conservateur » du portefeuille, il suffit d’acheter le « iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF ».

Son symbole boursier à la cote de Toronto est : XBB. Ce iShares rapporte le rendement du panier d’obligations canadiennes qui composent l’indice obligataire « FTSE TMX Univers ».

LA RÉPARTITION

Comme le défi consiste à « concurrencer » le plus possible la performance du gigantesque portefeuille de quelque 310 milliards de la Caisse, voici la répartition des trois fonds indiciels dans « notre » portefeuille :

Obligations canadiennes (XBB) : 35,0 %

Actions canadiennes (XIC) : 32,5 %

Actions étrangères (XWD) : 32,5 %

Vous aurez deviné que cette répartition des trois actifs n’est absolument pas une copie conforme de celle de la Caisse.

Le portefeuille de la Caisse renferme autour de 32 % de titres à revenu fixe (obligations, titres hypothécaires, etc.), quelque 49 % d’actions (cotées en Bourse et d’entreprises privées) et environ 19 % d’actifs réels (immeubles, infrastructures).

LES RÉSULTATS

Vous vous demandez sans doute comment, avec seulement trois fonds indiciels, il est possible d’obtenir un rendement se rapprochant de celui de la Caisse, dont le portefeuille est énormément plus diversifié et complexe ?

Je conviens que c’est mystérieux, mais en voici la preuve.

Comme la Caisse n’a pas encore divulgué son rendement pour l’année 2018, il faut se rabattre sur celui au 31 décembre 2017.

Selon la firme Aubin Actuaire, voici le rendement annualisé au 31 décembre 2017 que le portefeuille indiciel (renfermant 35 % d’obligations, 32,5 % d’actions canadiennes et 32,5 % d’actions mondiales) a obtenu, selon diverses périodes.

Et comparons-le au rendement de la Caisse pour les mêmes périodes.

Comme vous pouvez le constater, l’écart en faveur de la Caisse est inférieur à un point de pourcentage.

Ce même écart en faveur de la Caisse est resté au beau fixe lors de la mise à jour du portefeuille de la Caisse au 30 juin 2018. Le rendement annualisé sur cinq ans de la Caisse atteignait les 9,9 % alors que le portefeuille indiciel affichait 9,1 %.

Entre nous, que l’équipe de gestionnaires de portefeuille de la Caisse devance la performance d’un simplet portefeuille indiciel, c’est bien la moindre de choses.

Rendement annualisé

Comparaison du rendement d’un portefeuille indiciel au 31 décembre 2017 et du rendement de la Caisse pour les mêmes périodes.