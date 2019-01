Offensive du MTQ sur le pont de l’Île-d’Orléans

« On a aussi mis des messages particuliers sur un panneau à message variable aux abords du pont », a indiqué la porte-parole du ministère des Transports, Émilie Lord.

« La vitesse n’est pas en cause dans cette collision. Le camion cube a dévié de sa voie pour aller frapper un premier véhicule, et ensuite celui de la victime », a confirmé la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton.

« La plupart des usagers [...] connaissent les limites, mais on veut s’assurer que le message soit bien rappelé et qu’il n’y ait pas de vitesse excessive. On ne le rappellera jamais assez », a fait valoir Mme Lord.