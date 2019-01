«On vit un petit creux, mais on va s’ajuster»

MONT-TREMBLANT | Fini les hommes d’un bord, les femmes de l’autre. L’équipe nationale de bosses en ski acrobatique n’a plus qu’un seul entraîneur en chef.

C’est le mandat qui a été confié en début de saison à Michel Hamelin qui, depuis quatre ans, était responsable de diriger les femmes exclusivement.

« Le temps était venu de procéder à quelques changements, a expliqué le principal intéressé en entrevue au Journal de Montréal. Ça faisait une douzaine d’années qu’on menait deux programmes en parallèle. »

Rob Kober, qui occupait la même tâche chez les hommes, est parti. Il souhaitait moins voyager...

« Des fois, de poursuivre Hamelin, ses idées étaient différentes des miennes. Ce n’était pas toujours évident de tout coordonner, dont la gestion des horaires d’entraînement et des séjours à l’étranger, notamment.

« Aujourd’hui, on travaille avec des effectifs réduits, poursuit-il, mais on prend plus de temps pour s’asseoir avec chaque membre de l’équipe. Le côté humain se devait d’être amélioré pour comprendre tout le monde personnellement. »

Bâtir pour Pékin

Hamelin avoue que 2019 est une année de transition. « On vit un petit creux, particulièrement chez les femmes, avoue-t-il, mais on va s’ajuster. Je ne suis pas inquiet. C’est une année post-olympique. »

« Et la compétition n’a jamais été aussi forte. Je connais mes effectifs et nos athlètes sont talentueux et déterminés.

« Nous, on bâtit pour les Jeux de Pékin [en 2022]. Chez les femmes, on a travaillé sur un nouveau saut, le même qu’effectue Mikaël Kingsbury en qualifications.

« C’est le but à court terme. On se concentre un peu moins sur la descente en tant que telle. Nous y allons une étape à la fois. »

Progression pour les deux sœurs

Justine et Chloé Dufour-Lapointe ont exploité cette nouvelle figure avec un certain succès en Coupe du monde récemment. Les résultats ne tarderont pas. On en a eu la preuve samedi à Mont-Tremblant.

« Justine a raté deux compétitions en Chine récemment en raison d’une blessure à une épaule, raconte Hamelin. Elle va très bientôt retrouver son niveau d’excellence.