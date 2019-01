Paydecker : la femme ayant vaincu Leon Draisaitl récompensée

L'attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl a gagné l’épreuve de passes du concours d’habiletés de la Ligue nationale de hockey, vendredi soir. Enfin... officiellement.

Dans les faits, l’Allemand a été battu de trois secondes par la joueuse américaine Brianna Decker. Puisqu'elle effectuait la démonstration du défi, elle n'était pas considérée comme une participante.

CCM pays Brianna Decker $25K for recording fastest time in Premier Passer event. https://t.co/OixiOaMbja pic.twitter.com/ZSYZW7jvh7 — theScore (@theScore) 26 janvier 2019

Les 25 000$ remis au gagnant de l’épreuve seront donc remis à Draisaitl, mais les utilisateurs de Twitter ont décidé de s’en mêler en partageant le mot-clic #PayDecker, réclamant qu’elle soit également récompensée.

L’initiative a porté ses fruits : l’équipementier CCM a tendu l’oreille et décidé de remettre les 25 000$ à l’athlète pour souligner son impressionnante performance.

«La famille CCM aimerait te féliciter pour ta performance au concours d’habiletés hier soir, a écrit CCM hockey dans un gazouillis. Une minute et six secondes, c’est assez rapide! Nous comprenons l’importance de reconnaître les joueuses et nous sommes ravis de te donner les 25 000$ que tu mérites. Tu es une ambassadrice pour la croissance du hockey féminin et nous sommes si fiers de te compter parmi notre équipe. Sincèrement, tes amis de l’équipe CCM hockey.»

Decker n’est pas la seule femme à avoir fait forte impression au concours d’habiletés. Première participante de l’histoire de l’événement, Kendall Coyne en a mis plein la vue durant l’épreuve du patineur le plus rapide. Elle a enregistré un chrono de 14,346 secondes, finissant devant l'attaquant des Coyotes de l'Arizona Clayton Keller (14,526 s).