Planet Hollywood Costa Rica: la vie de star

Hôtel 5 étoiles flambant neuf, le complexe Planet Hollywood Costa Rica s’engage à vous faire vivre comme une vedette. La promesse est en bonne partie tenue.

L’arrivée sur tapis rouge, les chambres spacieuses, le service avec « agent personnel » en extra pour les clients « Star class » et les restaurants de haut niveau sont les meilleures cartes de visite de cet hôtel de luxe, ouvert depuis octobre seulement.

L’hôtel

On reprend ici le concept de la chaîne de restaurants Planet Hollywood avec son créneau glamour et ses murs tapissés de vêtements portés par les vedettes pour le tournage de films cultes comme Indiana Jones ou Star Wars.

L’hôtel de près de 300 chambres appartient au voyagiste Sunwing, qui a acquis un droit d’utilisation de la marque Planet Hollywood.

Les immeubles sont situés sur des plateaux en flanc de montagne bordant la côte du Pacifique. Le lobby surplombe le tout, avec la piscine tout près de la plage et les chambres entre les deux. Plusieurs navettes se promènent pour déplacer les clients sur le site.

Photo courtoisie, Planet Hollywood

Les chambres

Les chambres sont spacieuses, avec vue sur le magnifique golfe de Papagayo ou sur le jardin. On offre quatre gammes de chambres ayant toutes un coin salon, un minibar, une cafetière et un coffret de sûreté. Le lit est ferme et confortable, les deux lavabos permettent de s’étaler, le minibar est bien rempli et la télé interactive offre toutes les infos pratiques de l’hôtel. Mention spéciale à la grande douche pluie avec vue extérieure. Notez que l’établissement ne garantit pas le lit king : un couple pourrait se retrouver avec deux lits queen.

Photo Stéphan Dussault

Les restos

On dénombre sept restaurants, tous dignes d’un tout inclus 5 étoiles. Même le restaurant-minute sur le bord de la piscine fait le travail le midi.

L’offre élaborée des buffets du matin et du midi est surprenante. De notre point de vue et de celui de plusieurs Québécois croisés sur place, le restaurant steak house se démarque des autres. Par exemple, le filet mignon bleu (cuisson de 20 secondes de chaque côté) fondait dans la bouche.

Mis à part le restaurant asiatique, on ne prend aucune réservation afin, dit-on, de faciliter la vie des clients qui n’ont pas à mettre leur réveil à 7 h pour avoir une chance de manger dans le restaurant de leur choix.

C’est premier arrivé, premier servi, avec le délai affiché à l’écran s’il y a lieu. Il n’y avait aucun problème à trouver une place en soupant avant 18 h 30 ou après 20 h 30.

Photo Stéphan Dussault

Les bars

On trouve un bar classique autour de la piscine, un autre, spacieux et joli, au lobby et un autre encore près de la piscine réservée aux clients Star class. Les patrons sont souples envers les employés, à qui on demande d’impressionner les clients. Les barmans sont particulièrement créatifs en matière de cocktails.

La plage

La petite plage de sable fin noir, gracieuseté des éruptions volcaniques, contraste avec la blancheur du sable et le turquoise des eaux qu’on trouve dans des pays comme Cuba.

Si la vue de cette baie préservée est magnifique, la majorité des clients préfèrent le farniente autour de la piscine.

Photo courtoisie, Diamante

Photo courtoisie, Diamante

Le service

Comme c’est souvent le cas des hôtels nouvellement ouverts, le personnel accomplit son travail avec zèle. Cela dit, il reste encore à peaufiner la communication de cette brigade.

Il n’y a pas de revitalisant dans la chambre ? Vous pourrez passer deux jours sans réponse, puis quatre personnes passeront tour à tour en porter la troisième journée. Le genre de petit irritant qui devrait se régler avec un peu de rodage.

On y trouve

292 chambres

2 piscines

7 restaurants

2 bars publics et 1 bar VIP

Une salle d’entraînement

Un spa beauté massage

Le Wi-Fi accessible partout

Un mini club de haut niveau pour les enfants de 4 à 12 ans

Un service personnalisé de concierge pour les clients Star class (supplément d’environ 25 %)

Programme riche et varié d’activités quotidiennes. Les cours de yoga ont la cote.

À savoir

Le Planet Hollywood Costa Rica est situé à 30 minutes de l’aéroport de Liberia.

Comptez de 1600 $ à 3200 $ par personne en occupation double­­­ pour un forfait de 7 jours.

Le meilleur moment pour visiter la région de Guanacaste est entre novembre et février, où la végétation est luxuriante et le temps sec.

À faire tout près

Environ le tiers du territoire du Costa Rica est protégé, ce qui en fait un des lieux les plus intéressants en matière de faune et de flore. La visite d’un volcan, avec bains thermaux, ou l’après-midi de farniente en catamaran sont parmi les classiques. Les amateurs de sensations fortes préféreront toutefois l’une des tyroliennes les plus impressionnantes au monde, dans le Diamante Eco Adventure Park, situé à 40 minutes de l’hôtel. La plus impressionnante des quatre, d’une longueur d’environ 1,5 km, démarre au sommet d’une montagne pour terminer sa course de plusieurs minutes près de la plage.