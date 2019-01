Plus qu’un simple méchant de service

Kevin Houle l’admet d’entrée de jeu : « J’ai le bonheur facile. » Plusieurs membres de son entourage ont donc été étonnés de le voir décrocher le rôle d’un présumé meurtrier dans la série Les Honorables. « Même moi, j’ai été surpris qu’on me choisisse », lance le comédien en riant.

Quelques minutes de conversation suffisent pour constater à quel point Kevin Houle est aux antipodes du personnage de Tristan Rabeau, qu’il défend dans Les Honorables. L’attitude naturellement joviale et chaleureuse du comédien tranche radicalement avec son rôle de manipulateur narcissique soupçonné du meurtre d’une jeune sportive, puis acquitté après un procès devant jury.

Évidemment, la famille de la victime (dont les parents, campés par Patrick Huard et Macha Grenon) rejette catégoriquement le verdict de non-culpabilité et tentera par elle-même de se faire justice.

« C’est tellement loin de moi ce que j’ai eu à jouer... Mais j’ai eu un plaisir fou ! Je sais que je ne suis pas le nom qui vient aussitôt en tête lorsqu’on essaie de penser à un comédien pour jouer un rôle de pervers narcissique, alors je sais que ça a été un choix audacieux », confie le comédien en entrevue au Journal.

Un « premier grand rôle »

Même si Les Honorables constitue son « premier grand rôle à la télévision », il y a fort à parier que le visage de Kevin Houle vous est déjà familier. En plus d’enchaîner les rôles sur les planches depuis plus de 15 ans, le comédien a été vu dans plusieurs séries telles que Faits divers, Mensonges et Trauma.

Et c’est sans même le savoir qu’il a d’abord fait ses preuves, initialement engagé par la directrice de casting Karel Quinn pour donner la réplique aux comédiens durant le processus d’audition.

« J’ai passé deux jours à faire auditionner d’autres comédiens et comédiennes pour les rôles de Raphaël et Alicia Dessureault, alors je devais participer à beaucoup de scènes où je devais jouer Tristan. J’imagine que le fun que j’avais a dû transparaître, parce que quelques jours plus tard, Karel me demandait si j’avais envie de passer les auditions pour le rôle de Tristan... Et je l’ai eu rapidement », se souvient-il.

Un record de visionnement

Jusqu’alors habitué à passer inaperçu à l’extérieur des plateaux de tournage, Kevin Houle s’imagine bien que l’anonymat deviendra bientôt chose du passé. La série Les Honorables a fracassé les records d’écoute de Club Illico en dépassant la barre du million de visionnements en une semaine. Et les effets commencent déjà à se faire sentir.

« Je ne connais pas ça, moi, aller à l’épicerie et me faire reconnaître. Mais là, ça commence tranquillement, je vais déposer mes filles à la garderie et les éducatrices me parlent des Honorables », confie le comédien.

« Au moins on n’est plus à l’époque de La petite Aurore, l’enfant martyre, où la comédienne qui jouait la marâtre avait des problèmes en public parce que les gens n’arrivaient pas à faire la part des choses. Oui, les gens me disent qu’ils m’ont haï et qu’ils voulaient me mettre un poing dans la face (rires), mais ils terminent toujours en me disant que c’est parce que j’ai bien fait mon travail. Au final, c’est plus encourageant qu’autre chose », ajoute-t-il.

Loin des clichés

Il faut dire que le comédien a pris ce rôle particulièrement au sérieux. N’ayant pas l’habitude de jouer des personnages aussi antipathiques, Kevin Houle s’est donné comme mission de faire de Tristan Rabeau un être humain complexe, plutôt qu’un simple « méchant de service ».

« Il ne fallait surtout pas qu’il ait l’air d’un personnage tiré d’une bande dessinée. Je ne voulais pas que ce soit trop manichéen ni tomber dans l’archétype du méchant. C’était nécessaire, selon moi, pour placer le spectateur dans un état de doute, de le pousser à se questionner à savoir si, oui ou non, il est réellement le monstre que certains croient », explique-t-il.

« J’imagine que j’y suis arrivé », avance-t-il, fièrement.

La série Les Honorables est présentement diffusée en exclusivité pour les abonnés de Club Illico.