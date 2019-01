Postes Canada retarde le processus d’arbitrage

La partie patronale de Postes Canada tarde à remettre sa position sur les points de litige sélectionnés par l’arbitrage.

«Postes Canada n’avait pas encore transmis au Syndicat sa position sur chacun des points en litige, a indiqué un communiqué du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. L’arbitre a alors ordonné de le faire par écrit au plus tard le 6 février.»

Elizabeth McPherson a aussi publié la liste des points en litige sur lesquels elle compte se pencher. Parmi la vingtaine de points, citons les salaires, les heures de travail, la sécurité de l’emploi et les pensions de retraite.

L'automne dernier, le syndicat avait déclenché une série de grèves tournantes au pays, perturbant la livraison du courrier. Après 37 jours de manifestations sporadiques et devant les colis qui s'accumulaient dans les centres de tri, le gouvernement fédéral a décidé d'adopter une loi spéciale pour mettre fin aux grèves tournantes.

Le STTP conteste ce recours à une loi spéciale, qui brime sa liberté d'expression, selon lui.

Les dates d’arbitrage retenues jusqu’ici sont les 12, 19 et 21 février et les 14 et 19 mars. La loi fixe à 90 jours le mandat de l’arbitre à partir de sa nomination, mais indique que ce délai peut être prolongé par le ministre.