Pour sa fille Daron

Luke Richardson a reçu l’aide d’une multitude d’anciens coéquipiers et de rivaux

À l’image de Marc Bergevin, Luke Richardson a connu une très longue carrière dans la LNH. Pas moins de 1417 matchs avec six formations : les Maple Leafs, les Oilers, les Flyers, les Blue Jackets, le Lightning et les Sénateurs.

Il a pris sa retraite au début de la saison 2008-2009 après seulement deux rencontres avec les Sénateurs. Un an plus tard, il occupait le poste d’adjoint à Cory Clouston avec les Sénateurs. Il s’est toujours retrouvé derrière un banc depuis ce temps. Il a passé trois saisons comme adjoint à Ottawa, ensuite quatre saisons comme entraîneur en chef des Senators de Binghamton, dans la Ligue américaine, une saison comme adjoint à Doug Weight avec les Islanders de New York. Le 9 juillet dernier, il a accepté un poste d’adjoint à Claude Julien avec le CH comme responsable des défenseurs.

Aujourd’hui âgé de 49 ans et gravitant dans le monde du hockey depuis une trentaine d’années, Richardson connaît une tonne de personnes dans ce milieu. Comme Bergevin, il croise d’anciens coéquipiers un peu partout.

Une vague d’amour

Le 18 novembre 2010, cinq jours après le suicide de Daron, les Sénateurs d’Ottawa avaient organisé une célébration de la vie à la Place Banque Scotia en l’honneur de Daron. Plus de 5000 personnes y ont participé.

« Je n’en revenais pas de la réaction des gens, c’était une grosse vague d’amour, s’est remémoré Richardson. J’ai croisé d’anciens coéquipiers de plusieurs équipes. Les gens s’étaient déplacés à Ottawa. Les Flyers étaient représentés par plusieurs joueurs, le DG, le président, les soigneurs et un médecin qui avait fait des points de suture à Daron quand elle était toute petite.

« Il y avait aussi Jason Arnott. Jason jouait au New Jersey à cette époque et Lou Lamoriello lui avait permis de s’absenter d’un entraînement pour assister à cette journée pour Daron. Jason avait habité chez moi à Edmonton à ses débuts dans la LNH. Il connaissait bien mes filles. Il avait pris l’avion jusqu’à Ottawa. Il n’arrivait même pas à me parler lors de cette journée. Mais il m’avait serré dans ses bras. Il était là. C’est tout. »

Les anciens Oilers d’Edmonton avaient aussi mis le cap sur Ottawa.

« La veille de la célébration, il y avait beaucoup de monde chez moi. Nous avions besoin de nous entourer d’amis. J’avais croisé pratiquement tous mes anciens coéquipiers à Edmonton : Kevin Lowe, Craig MacTavish, Paul Coffey, Kelly Buchberger, Bill Ranford et Craig Simpson. Ils étaient tous là. C’était fou. Je m’en souviendrai toujours.

« Il y avait aussi Tie Domi, le père de Max. Nous avions joué ensemble dans les rangs juniors à Peterborough et ensuite à Toronto dans la LNH. Tie était comme un gros ours, il voulait me protéger. »

La classe de Crosby

L’an dernier, les Islanders avaient organisé une soirée pour la fondation de Luke Richardson (DIFD) et la santé mentale. C’était le 5 janvier 2018 contre les Penguins de Pittsburgh. Ce soir-là, Sidney Crosby a obtenu un but et trois passes dans un gain de 4 à 0 des Penguins.

« Sidney était dans un petit creux de vague avant ce match et il avait débloqué contre nous, se rappelle Richardson. Lors des rencontres suivantes, il avait gardé du ruban mauve sur le bout de son bâton, pour la couleur de notre fondation. Il a utilisé le même bâton dans les six ou sept rencontres suivantes, récoltant plusieurs points.

« À notre visite suivante à Pittsburgh, le soigneur des Penguins m’a invité dans le vestiaire des Penguins. Il avait un bâton pour moi. C’était celui de Crosby autographié. Il voulait que je l’utilise pour le vendre à l’encan et donner l’argent pour la fondation de Daron. Il avait été touché par mon histoire.