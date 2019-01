Raj Grewal revient sur sa démission comme député fédéral

Le député indépendant, Raj Grewal, a indiqué qu’il finirait son mandat de député à la Chambre des communes vendredi, sur son compte Facebook.

L’ancien député libéral avait fait les manchettes en novembre, après avoir avoué une dépendance aux jeux d’argent et acculé des millions de dollars de dettes. Il avait alors annoncé vouloir renoncer à son mandat.

Dans la vidéo, Raj Grewal a expliqué que les deux derniers mois étaient tout un défi, mais qu’ils lui ont permis de devenir une meilleure personne.

Il a confirmé avoir remboursé toutes ses dettes qui étaient dues à sa famille et ses amis et qu’elles sont traçables et transparente.

Sa dette avait fait l’objet d’une enquête de la police ontarienne puisqu’elle concernerait des «individus particulièrement louches» impliqués dans le blanchiment d’argent et le trafic de drogue.

Quelques jours après avoir annoncé sa démission en novembre, le député de Brampton-Est, en Ontario, avait déclaré finalement réfléchir à reconsidérer sa décision et déjà avoir remboursé ses dettes de jeux.