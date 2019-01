Registre des armes à feu: des chasseurs entrent dans le rang malgré la grogne

MONTRÉAL – Les assouplissements au registre des armes à feu promis par Québec ne sont pas suffisants pour calmer la colère des chasseurs, dont certains ont néanmoins choisi d’entrer dans le rang pour respecter la loi.

Des chasseurs continueront de boycotter le nouveau registre des armes à feu imposé par Québec au-delà de la date butoir de mardi prochain, selon le promoteur du Salon national de la pourvoirie chasse et pêche qui se tient à Laval en fin de semaine, Gaétan Mondou.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a pourtant annoncé des assouplissements cette semaine. Les propriétaires d’armes à feu non restreintes n’auront plus à fournir un numéro d’immatriculation ni la longueur du canon. L’obligation d’aviser le service d’immatriculation lorsqu’on déplace une arme pendant 15 jours ou plus sera également revue, avec le nombre de jours augmenté.

Trop peu trop tard, selon Gaétan Mondou.

«Tout le monde fait un boycott général là-dessus, et ils ont raison tant qu’à moi de le faire. Pourquoi on serait les seuls Canadiens à devoir enregistrer les armes à feu?» a-t-il dit en entrevue à l’Agence QMI.

Des chasseurs rencontrés au salon ont cependant déjà enregistré leurs armes, malgré leur frustration, comme Luc Bélisle, de Laval, qui en possède une dizaine.

Photo Agence QMI, Amélie St-Yves

«C’est inadéquat. C’est juste une perte de temps. Inutile tant qu’à moi», a-t-il dit samedi après-midi, en rappelant qu’un permis est déjà délivré par le fédéral.

Denis Venne, de Blainville, a aussi enregistré ses armes dans les derniers jours.

«Je me suis plié à la loi», a-t-il dit.

Contrecœur

Alex Paquin, un chasseur de Saint-Lin-Laurentides, pourrait enregistrer ses armes à contrecœur d’ici mardi.

Photo Agence QMI, Amélie St-Yves

«Ça reste encore un registre qui est inutile, selon moi, parce que ce n’est pas les armes à feu qui vont tuer, c’est la personne en arrière», soutient-il, tout en appréciant les assouplissements annoncés par Québec.

«Tout ce que ça fait, c’est créer des dépenses pour rassurer le public», a rajouté son ami Frédéric Tremblay-Marier.

En accord

Certains chasseurs ont par ailleurs dit être en accord avec le registre, comme l’ex-agent de la faune Daniel Venne, de Mirabel.

«Je trouve que c’est un bon outil de travail, et ce n’est pas trop compliqué de se conformer », a-t-il dit.

Il a parfois l’impression de faire bande à part chez les chasseurs, mais pas dans la population en général.

Mario d’Amours, de Montréal, est aussi en accord avec le registre, et croit que Québec a fait un pas dans la bonne direction en annonçant des assouplissements.

Photo Agence QMI, Amélie St-Yves

«Ça devrait atténuer la grogne, mais ça ne va pas l’enlever. Il y a un mécontentement général chez les chasseurs», a-t-il dit.