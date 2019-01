Dans L’Homme de ma vie, un récit émaillé de passages autobiographiques d’une grande humilité et de nombreuses pistes de réflexion, l’humoriste Peter Mac Leod partage la démarche bien personnelle qu’il a entamée pour changer sa vie. Il confesse, avec transparence, comment il a retrouvé sa vérité, sa propre nature, et démoli peu à peu la muraille qui l’empêchait d’aimer et... de s’aimer.

Avec la complicité de Samuel Laro­chelle, Peter Mac Leod raconte avec émotion les cinq mois qui ont changé sa vie et l’ont amené à une prise de conscience.

Contrairement à ce que le titre pourrait suggérer, le livre n’est pas un coming out par rapport à son orientation sexuelle. Ce n’est pas non plus une biographie ni un guide de croissance personnelle.

Au terme d’une profonde introspection, l’animateur et humoriste explique bien humblement son parcours personnel et revisite les moments marquants de sa vie pour comprendre ce qu’il est devenu.

Il raconte pour la première fois sa vie privée : son enfance, ses désenchantements amoureux, ses difficultés, mais aussi ses espoirs et sa nouvelle vie de couple, débarrassée des cuirasses. Ses mots font rire, pleurer, réfléchir.

Faire une pause

À 46 ans, il a choisi de faire une grande introspection, s’est servi de la méditation et de la psychothérapie pour faire une pause dans son horaire fou et examiner pourquoi il était complètement bloqué, émotivement.

«Le livre, je l’ai d’abord fait pour moi. Si ça peut aider une personne – une seule –, ça sera une personne que j’aurai influencée, du bon côté. À partir de là, je me suis senti en paix avec moi-même. Je lance ça dans l’univers. J’ai été honnête avec moi-même et ça m’a aidé à devenir un meilleur être humain, une meilleure personne», partage-t-il.

Passage difficile

Peter Mac Leod assure que cette démarche personnelle est le plus beau cadeau qu’il ait pu s’offrir de toute sa vie.

«C’est sincère. C’est un cadeau excep­tionnel. Pendant ces quatre ou cinq mois, je ne ferai pas croire que c’était facile. Je filais très noir. C’était loin d’une dépression, mais c’était très difficile. Mais pour la première fois de ma vie, même si c’était très sombre, je sentais que j’étais à la bonne place.»

Il a revisité des pans de vie. «J’ai eu de bons parents. J’ai eu une bonne famille. Je suis le meilleur exemple pour dire à tout le monde que, veux, veux pas, on a tous des traumatismes, à plusieurs niveaux. Ça engendre qu’on soit plus résistant. Et ça nous éloigne tellement de notre vraie nature, celle qu’on aurait si on n’avait pas traîné ça toute notre vie.»

À son avis, bien des gens – hommes et femmes – vivent emmurés, sans émotions, comme lui l’était. «Il y a des gens qui vivent des choses, et des gens qui ne sont pas conscients qu’ils sont complètement à côté de leur “x”. Ils se sont inventé le personnage qu’ils aimeraient être. Ça les nourrit et les convainc... mais c’est tellement pas vrai!»

Méditer

Peter Mac Leod a utilisé différents outils pour se recentrer – dont la méditation. Il a commencé à se sentir mieux quand il s’est résolument tourné vers la vérité.

«Le fameux personnage que je m’étais bâti – l’homme le plus fort du monde –, je n’étais plus bien avec lui. Ma vraie nature, c’est celle d’un gars sensible. Le Peter d’avant n’avait aucune connexion de la tête au cœur.»

Peter Mac Leod est animateur à CKOI et humoriste.

Il est encore en tournée pour son spectacle.

Samuel Larochelle est journaliste et écrivain. Il a publié des romans et des nouvelles et collaboré avec plusieurs médias.

EXTRAIT

«La méditation m’a apporté beaucoup de choses : du calme intérieur, une connexion directe avec mes émotions, du recul face à ce que je vivais, et un moyen pour faire passer toute la colère que j’avais accumulée.

À vrai dire, j’avais à libérer moins de colère que de peine. Après avoir compris les effets de l’abandon de mon père, de l’attitude de ma mère, des insultes des enfants durant ma jeunesse et de ce que j’avais moi-même fait subir aux autres, j’ai eu besoin de réconforter le petit gars en moi.»

– Peter Mac Leod, L’Homme de ma vie, Éditions Libre Expression