Rêver de plages avec Ingrid St-Pierre

Ingrid St-Pierre - Petite Plage

★★★★

Au moment d’écrire ces lignes, un froid de canard transperce le Québec. Petite plage - et sa pop confectionnée en chalet à en croire son livret -, s’avère donc un remède salvateur au frimat.

Bien que le cliché voulant que la pop soit bébête soit de plus en plus évacué, cette nouvelle œuvre de l’autrice-compositrice-interprète vient justement enfoncer le clou.

Vous l’aurez deviné, St-Pierre livre ici un disque soutenu et même plus rythmé que Tokyo (2015), sa proposition précédente.

Côté interprétation, la chanteuse est toujours aussi juste et les textes, eux, s’avèrent fort inspirants (L’enneigée, qui aborde l’alzheimer, vous tirera assurément une larme).

Question de formatage?

Là où le bât blesse, ou si peu, c’est dans la direction du projet réalisé en compagnie de Philippe Brault (qui a également collaboré avec Pierre Lapointe, notamment).

Alors que la pop locale se fait aussi accrocheuse qu’intéressante, voire cérébrale, un certain « formatage » semble s’immiscer dans le modus operandi des artistes du genre.

Difficile, donc, de ne pas avoir en tête les récentes œuvres de Charlotte Cardin et Cœur de pirate, par exemple, en écoutant Petite plage.

Redorer le blason « pop »

Pour revenir aux fleurs: Ingrid St-Pierre livre ici le meilleur album de sa discographie. Vivement la suite!

Future - Future Hndrxx Presents: The WIZRD

★★

Pour son septième LP solo, le rappeur Future se fait plaisir... au grand dam des mélomanes.

En gros, l’artiste fait du surplace, musicalement parlant, et passe l’essentiel de l’album à célébrer les hauts et les bas de son parcours — épatant, notons-le — à ce jour.

Originalité : zéro, donc.

Sans être une daube (loin de là !), on s’attendait toutefois à beaucoup plus du monsieur.

Pour les fans seulement.

M - Lettre infinie

★★★

Mathieu Chedid revient à ses premières amours — son alter ego M — pour un sixième album en carrière sous le signe de la sensualité.

Au programme, outre une interprétation tirant sur la drague, on a droit à un flirt de plus en plus prononcé avec le funk et autres délires.

C’est justement ces autres délires (dont le brûlot bluesy L’alchimiste qui séduira les fans des Black Keys) qui l’emportent sur ce disque cruellement mou malgré sa prémisse.

Artistes variés - Racetime

★★★

Pour sa version anglaise, La course aux tuques s’offre une trame sonore dans la langue de Shakespeare comptant, notamment, sur une collaboration entre Cindy Lauper et Dumas.

Hé ben!

Plus sérieusement, bien que je m’interroge par moments sur la direction musicale lors de l’écoute (outre la participation de Simple Plan, peu d’artistes rassemblés ici rejoignent le public cible: les jeunes cinéphiles mélomanes), les textes, eux, collent rudement bien au film.

Bien joué de ce côté, donc.

Coup de coeur

Maxime Gervais - La magie

★★★½

Troubadour et moitié du duo comique les Pic-Bois, Gervais brouille les cartes en réintroduisant blagues, rock (les fans de Surfer Blood vont capoter) et une bonne dose de lumière au sein de La magie, nouvel ajout à sa discographie faisant suite au plutôt sombre et électro pop La plage (2017).

Bien qu’un peu moins sérieux (malgré son inspiration : le deuil d’un ami), Gervais ne verse pas dans la plaisanterie « pouet, pouet » pour autant.

Une écoute de La ballade du figurant — abordant son gagne-pain, mais aussi un certain nihilisme environnant — en témoigne, d’ailleurs.

Pour acheter le LP : maxoslegervoide.bandcamp.com