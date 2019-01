Souhaitant prendre une pause dans la frénésie du quotidien et se ressourcer en famille, l’animateur Dave Morissette est parti sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ­– pèlerinage bien connu en Europe – avec son père et ses fils pour parcourir 800 km à vélo. Bilan : le bonheur se trouve peut-être dans les choses simples de la vie.

Figure bien connue du paysage médiatique québécois, Dave Morissette a invité son père Allen et ses fils Jeremy et Zack à pédaler sur les routes de France et d’Espagne, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jacques-de-Compostelle. Un trajet de centaines de kilomètres à parcourir sur des routes difficiles des Pyrénées.

Pendant cette expédition exigeante, qu’il entreprenait pour la troisième fois, il a eu le temps de réfléchir sur la famille, le deuil, la parentalité, l’humilité, l’importance de la gratitude. Il partage ses réflexions dans ce livre qui parle de quête de soi, de paix, de l’importance des détours parfois inévitables que la vie amène.

« Je veux donner le goût aux gens de prendre une pause pour eux-mêmes, chacun à leur manière », dit l’auteur, en entrevue. « Je me disais qu’en parlant de mon parcours, de mon chemin personnel, j’allais expliquer que c’est un peu ce qu’on possède... un chemin intérieur. En partageant cela, les gens verraient les difficultés du chemin, les difficultés aussi de partir en famille. C’est pas toujours facile. On ne se lève pas en chantant chaque matin. Et moi aussi, j’ai des défis, au-delà du chemin, au-delà des kilomètres à faire. »

Il apprécie la relation qu’il a aujourd’hui avec ses garçons et avec son père. « Je pense que le livre m’a permis aussi de revenir sur le chemin, sur ce que j’ai vécu, et le transposer dans ma vie de tous les jours. Je connais mes enfants un peu mieux après avoir passé du temps sur le chemin. »

Se faire du bien

Ralentir, faire une pause, arrêter le temps, se placer en marge du tourbillon de la vie pendant un moment, ça fait du bien. « J’ai besoin de le faire, chaque année. Je repars cette année avec mon père. Il y a quelque chose qui m’appelle sur le chemin. Mon épouse m’a posé la même question. Je ne sais pas combien de fois je vais y aller – tant et aussi longtemps que ça va me faire du bien. »

Dave Morissette dit qu’il a besoin de cette pause pour mieux repartir. « J’ai jamais eu le temps de penser, dans ma vie. On est dans notre routine. On pense qu’on est en contrôle, mais on ne l’est pas vraiment. En pouvant arrêter le temps, j’ai le temps de me demander ce que je veux faire, où je veux aller, qu’est-ce que je dois changer, qu’est-ce que je fais bien. J’ai le temps de penser aux gens qui m’entourent. À ce qui est important. »

La première année qu’il a fait les chemins de Compostelle, il y allait pour être seul et avoir la paix. « J’aime le monde et le monde est bon avec moi. Je rencontre les gens un peu partout, sans filtre. Je suis comme je suis. Mais j’ai toujours l’impression d’être en prestation. Là-bas, je suis juste Dave Morissette. Je me retrouve là-bas parce que les gens n’ont pas d’attentes envers moi. »

► Dave Morissette a pris sa retraite du hockey professionnel en 2001.

► Il anime Dave Morissette en direct sur les ondes de TVA Sports.

► Geneviève Papineau a collaboré à la recherche et à la scénarisation du film documentaire Dave Morissette – Arrêter le temps

EXTRAIT

« Ce matin, j’ai une pensée pour tous les gens qui dorment encore profondément au Québec. C’est une image réconfortante. J’ai l’impression que je suis “protégé”, que rien ne peut m’arriver. Je suis exactement là où je dois être. En Europe, on surnomme souvent Compostelle “les chemins de la liberté”. L’expression décrit parfaitement mon état d’esprit : je me sens libre. »

– Dave Morissette