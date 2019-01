Thèbes (Louxor): berceau de la civilisation

Si moderne, l’Égypte ancienne ! Ses temples à colonnades qui datent parfois de 4000 ans nous frappent par leur aspect qui rappelle l’œuvre d’architectes d’aujourd’hui. Nulle part ailleurs qu’à Louxor, le nouveau nom de Thèbes, la légendaire ville impériale égyptienne, cette impression de se trouver devant une œuvre éternellement « jeune » n’est aussi forte. Prenons le palais mortuaire de la reine Hatchepsout qui date de 3500 ans, construit à l’horizontale à flanc de montagne. Magnifique ! C’est lumineux et aéré.

Une des rares femmes à gouverner l’Égypte ancienne, Hatchepsout a su évincer du pouvoir son jeune mari écrasé par son influence... Elle s’entourait d’innombrables esclaves exclusivement masculins.

Difficile d’imaginer une ville aussi rayonnante et culturellement influente au cours des siècles que Thèbes. C’est pourtant au 7e siècle avant Jésus Christ que la ville se fait saccager par les Assyriens et perd sa prépondérance. Mais quelques siècles plus tard, Alexandre le Grand, ébloui par cette beauté à moitié enterrée, choisit de restaurer ce joyau. (Même si bien sûr sa capitale en Égypte sera la ville qui portera son nom : Alexandrie.) Autrement dit, dès l’apogée gréco-romain, Thèbes est un site archéologique légendaire.

Des vestiges hors du temps

Les touristes les plus blasés écarquillent les yeux devant les vestiges admirablement préservés de ce berceau de la culture humaine.

Autour de cette merveille, le contraste est saisissant avec les conditions de vie pitoyables et l’arriération économique. Dans les transports en commun, les gens trimbalent leurs poules, leurs moutons, leurs chèvres, etc. Vous ne me croirez pas, mais dans un rafiot égyptien sur le Nil un passager traînait un python vivant pour aller le vendre à un fabricant de cuir. La bête effrayait les quelques touristes. Quel recul dans le temps !

Tout cela, sous un soleil de plomb, a parfois 50 degrés. Si vous trouvez que mes photos sont dégagées, cela s’explique par le fait que des attentats terroristes venaient de faire baisser l’affluence touristique à presque zéro... et je profitais des rabais.