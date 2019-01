Un long accouchement pour «Shallow Waters»

Trois ans après avoir été révélé avec l’EP Textures, Fjord est de retour avec six nouvelles chansons. Le duo de musique électronique basé à Québec continue de privilégier la qualité à la quantité.

Thomas Casault et Louis-Étienne Santais ne sont pas fermés à l’idée, toutefois, de lancer, un jour, un album complet, mais le tout doit être cohérent. Ce qui explique ce retour avec l’EP Shallow Waters, qui vient tout juste d’être lancé.

«Il est important pour nous de proposer un ensemble cohérent, qui se tient et qui fonctionne. On ne veut pas en arriver à faire du remplissage juste pour avoir un album complet», a indiqué Thomas Casault, au lendemain d’une tempête de neige, dans un café du quartier Saint-Roch.

Le duo avoue avoir mis du temps avant de créer les nouvelles chansons.

«On essayait des choses, mais nous étions incapables de transformer ça en chansons satisfaisantes. On n’y arrivait pas et on a fait toutes les chansons en 78 versions. C’était très frustrant par moment. L’accouchement a été long, mais nous sommes très contents du résultat», a admis Louis-Étienne Santais.

«On voulait, a ajouté Thomas Casault, atteindre un autre niveau de qualité, musicalement et lyriquement. On voulait quelque chose de plus cohérent et de plus mature.»

Pour cette nouvelle aventure, Fjord a décidé d’intégrer des éléments plus organiques dans leur musique.

«Le but était de remplacer certaines textures électroniques par des sonorités de guitares, de piano, de cordes, de harpe et de flûte. Et c’est quelque chose que l’on veut faire encore plus dans le futur», a précisé Louis-Étienne Santais.

Instruments à cordes

Fjord a fait des démarches auprès de quatre musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec. Deux violonistes, un violoniste alto et une violoncelliste ont été mis à contribution sur cinq des six titres de Shallow Waters.

«On a fait une première captation du quatuor et on en a fait une deuxième avec une disposition différente. On a ensuite superposé ces pistes en les multipliant par quatre, par huit et par 12», a expliqué Thomas Casault.

Shallow Waters a été réalisé à Londres avec le réalisateur Tim Bran.

Bran avait été approché pour le premier EP de Fjord, mais une réponse perdue dans la messagerie Facebook de Louis-Étienne Santais a empêché que la chose se fasse. Ce n’était que partie remise.

«Il a réalisé plusieurs disques qu’on écoutait beaucoup, comme If You Wait de London Grammar, Forth de The Verve et Hymns de Bloc Party. On avait beaucoup d’admiration pour son travail», indique Thomas Casault.

15 millions d’écoutes

Fjord a connu un succès énorme sur Spotify. La pièce I Get it Now totalise 6 775 399 écoutes, suivie par Blue (3 191 337) et leur reprise de Hey Hey, My My (Into the Black) de Neil Young (2 991 884).

Le nouveau simple Lay Down Your Veil, lancé il y a un mois et demi, totalise déjà 1 400 000 d’écoutes sur Apple Music.

En tout, les pièces de l’EP Textures ont été écoutées 15 millions de fois. Thomas Casault explique, sans dévoiler le montant que cela représente, que le tout s’est avéré payant. Directement et artistiquement.

«Il est certain que 500 000 écoutes sur Spotify, ça ne rapporte pas beaucoup, mais c’est différent avec plusieurs millions», a-t-il indiqué.

Fjord a donné une cinquantaine de concerts jusqu’à maintenant.

«On a des offres pour l’Europe et nous sommes en train de regarder ça très sérieusement. C’est en train de se concrétiser», a mentionné Louis-Étienne Santais.

► Fjord est en spectacle le samedi 26 janvier au Ministère à Montréal.