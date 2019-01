Un mémorial en souvenir des victimes

À l’occasion du deuxième anniversaire du massacre de la Grande Mosquée, la Ville de Québec dévoilera la semaine prochaine la maquette d’un mémorial en hommage aux victimes, a appris Le Journal.

Cette annonce du maire Labeaume aura lieu mardi en début d’après-midi au site patrimonial de la Visitation (l’ancienne église), juste en face de la Grande Mosquée, à Sainte-Foy.

Les cérémonies marquant le deuxième anniversaire de la tuerie se dérouleront ce même jour à l’Université Laval.

Rencontre émotive

Justin Trudeau, qui ne pourra pas être présent à Québec mardi, s’est rendu hier après-midi au lieu de culte.

Il y a rencontré quelques dizaines de membres de la communauté musulmane, dont les veuves des six hommes assassinés et plusieurs blessés.

« C’était important pour moi de venir passer un peu de temps avec cette communauté qui continue de nous inspirer par son courage, sa dignité et sa résilience », a indiqué le premier ministre à sa sortie.

Boufeldja Benabdallah, président et cofondateur du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), a parlé d’une « rencontre très amicale. Il [Justin Trudeau] était très ému. Il y avait un silence et une paix. Il s’est laissé aller à parler d’humanité et de diversité. Il a été très compatissant ».

Les médias n’étaient pas admis à cette rencontre privée. Ironiquement, il était néanmoins possible de suivre son déroulement grâce à un Facebook Live.

L’immigration

Assis par terre sur la moquette de prière après avoir enlevé ses chaussures, le premier ministre s’était adossé au mur pour s’adresser à l’auditoire pendant une trentaine de minutes.

M. Trudeau a répondu à des questions portant sur la lenteur du processus de parrainage avec Immigration Canada, sur les relations entre le Canada et l’Arabie saoudite ou encore sur les groupuscules intolérants.

« Cette année, on est dans un contexte électoral. C’est certain qu’il va y avoir des gens qui vont justement miser sur cette ignorance et sur cette intolérance », a-t-il prévenu.