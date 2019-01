Un retour aux sonorités rock pour Steeve Diamond

Steeve Diamond prépare son retour. Le chanteur et humoriste travaille sur un nouveau spectacle qu’il va lancer à l’automne.

«J’ai repogné la piqûre. J’ai hâte d’arriver avec mon show», a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Un nouveau show qui mélangera humour et musique et où il incarnera, avec les David Bowie, Queen, Kiss, Van Halen, Coldplay, Led Zeppelin, Disturbed, Metallica, Offenbach et autres, les légendes du rock d’hier et d’aujourd’hui.

«C’est un spectacle où l’on retrouve 50 % de nouveau matériel et avec plein de nouvelles voix. Je travaille, en ce moment, sur celle de Chris Stapleton avec la pièce Tennessee Whiskey», a-t-il indiqué.

Il est actuellement en période de rodage avec un spectacle intitulé Diamond Experience.

Occupé par le spectacle 4 sans voix, Steeve Diamond s’est principalement produit en Europe, entre 2012 et 2017, avec ce quatuor qui reprenait des classiques musicaux et cinématographiques.

«Mon travail était de reprendre les gros rockers américains et anglais. Les Européens ont de la difficulté à faire ça en raison de leur accent», a-t-il mentionné.

En Duo

Cette aventure lui a donné l’idée de monter quelque chose d’un peu plus rock pour son quatrième spectacle solo.

Le chanteur Alain Couture, qui joue aussi de la guitare, s’est ensuite joint au duo pour le spectacle Diamond Experience.

«On a monté quelque chose de très rock, et ça a marché vraiment fort. J’ai décidé, avec tous les vieux bands qui sont tous de retour sur la route et qui connaissent du succès, d’exploiter cette ligne», a-t-il mentionné.

► Steeve Diamond présentera Diamond Experience le 13 avril au Capitole de Québec. Toutes les dates de sa tournée de rodage sont en ligne sur steevediamond.com.