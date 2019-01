Départ de Joël Teasdale: «un trou quasiment irremplaçable»

L’ère post-Joël Teasdale chez l’Armada ne se déroule pas sans heurts et l’entraîneur Bruce Richardson est le premier à reconnaître que ses protégés devront rapidement enclencher la deuxième vitesse d’ici la fin de la campagne.

Depuis le départ de l’attaquant vedette et espoir du Canadien avec les Huskies de Rouyn-Noranda, contre un bouquet de choix ainsi qu’un jeune joueur, la formation des Laurentides peine à coller des victoires alors qu’elle n’a célébré qu’à deux reprises en neuf tentatives au son de la sirène.

« Teasdale était le cœur et l’âme de cette équipe depuis des années. C’était un leader incroyable. Quand tu perds un morceau comme ça, ça laisse un trou quasiment irremplaçable à court terme. Ça va être par comités qu’il va falloir aller combler sa perte », disait le pilote de l’Armada avant le match de samedi après-midi.

Sixième de la Conférence de l’Ouest, l’Armada peut toujours espérer terminer quatrième d’ici le début des séries et ainsi améliorer son sort en prévision de la première ronde.

Richardson doit manœuvrer sans son gardien Émile Samson, qui ne sera pas de retour au jeu avant l’an prochain pour soigner une blessure à l’épaule, et sans l’ailier Maxime Collin, qui a dû aussi passer sous le bistouri en raison d’un problème semblable dans les derniers jours. La défaite de samedi a porté à six la malheureuse séquence en cours.

Blessé à la clavicule vendredi soir, à Rimouski, et absent samedi, l’attaquant des Remparts Luke Kutkevicius ratera quelques semaines d’activité, a révélé Patrick Roy après le match. L’Ontarien a subi des radiographies pour connaître l’étendue des dégâts... Le défenseur Dylan Schives était pour sa part sous le coup d’une suspension à cause d’une accumulation d’infractions, lui qui a été l’instigateur d’une bataille dans les cinq dernières minutes de jeu contre l’Océanic, alors que l’écart était de plus de deux buts... La championne IBF des super-mi-moyens, Marie-Ève Dicaire, a été honorée avant le match à l’endroit même où elle a conquis son titre mondial le 1er décembre dernier...