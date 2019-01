Une sixième de suite pour les Sags

Tout baigne dans l’huile pour les Saguenéens de Chicoutimi actuellement. La troupe de Yanick Jean a signé un sixième gain consécutif en se départissant des Sea Dogs de Saint John par la marque de 3-1, hier soir au Harbour Station.

«C’est une équipe qui donne énormément de chances de marquer à l’adversaire, mais qui en obtient beaucoup également. Je trouve que notre troupe s’est très bien comportée, on a montré de la maturité», a analysé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

La jeune sensation de 16 ans Hendrix Lapierre a déjoué son ancien gardien Zachary Bouthillier à deux reprises en plus d’être nommé la première étoile du match. «Il met plus de rondelles au filet et ça rapporte. Il est vraiment dominant depuis le début du voyage», a noté Jean à propos de son tout premier choix au dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Liam Murphy a enfilé son troisième but dans l’uniforme des Sags depuis qu’il a été acquis du Titan d’Acadie-Bathurst. Le vétéran de 20 ans s’est amené seul devant Bouthillier et lui a servi une belle feinte après avoir quitté le banc des pénalités.

Les hommes de Jean croyaient ensuite avoir triplé leur avance lorsque Zachary Lavigne a récupéré son retour de lancer avant de pousser la rondelle au fond du filet, mais son coéquipier Samuel Houde était entré en contact avec Bouthillier sur la séquence.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien des Sags Alexis Shank disputait une deuxième joute en autant de soirs et a, une fois de plus, été sensationnel devant son filet. Le Lavallois a conclu sa soirée de travail avec un total de 29 arrêts et a été nommé la deuxième étoile.

«On sait qu’il est capable de jouer deux matchs en deux soirs. Il s’est bien comporté, il était très calme, il a montré beaucoup de confiance et n’a pas donné de rebonds, a souligné le pilote de la formation chicoutimienne à l’autre bout du fil. Nos défenseurs ont confiance qu’il va réaliser le premier arrêts.»

Alors qu’il restait un peu plus de cinq minutes à jouer au match, le slovaque Maxim Cajkovic l’a empêché de signer un deuxième blanchissage en moins de 24 heures en le déjouant entre les jambières.

Carnet de notes...

L’attaquant de 16 ans Théo Rochette est tombé au combat en fin de première période lorsqu’il a été plaqué solidement par Benjamin Gagné. Il sera réévalué à Chicoutimi en début de semaine et ne sera pas en uniforme demain après-midi face aux Mooseheads de Halifax...

L’espoir des Canadiens de Montréal Samuel Houde a lui-aussi subi une violente mise en échec au centre de la glace, vers la fin de la rencontre. Yanick Jean prendra une décision dans les prochaines heures s’il juge qu’il est en santé pour affronter les Orignaux...

Blessé face la veille, Vincent Tremblay-Lapalme a également des chances d’effectuer un retour au jeu demain après-midi. La recrue Tristan Pelletier s’est assuré de le remplacer au sein du quatrième trio...

Enfin, le gardien Daniel Moody obtiendra son deuxième départ avec les Chicoutimiens contre les hôtes de la Coupe Mémorial.