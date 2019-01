Vallée du Parc: La nuit dans un conteneur

Pour de la liberté et du plaisir en nature, on séjourne dans un conteneur transformé en refuge aménagé au pied du centre de glisse Vallée du Parc. L’idéal pour être près des pentes et pour un agréable dépaysement.

Photo courtoisie, Sortez de chez vous

Claude Gauthier a des idées plein la tête pour les sportifs qui fréquentent sa station de glisse à Shawinigan, en Mauricie. Il les invite à fouler les pistes et à se réfugier dans l’un des deux conteneurs originaux installés au pied des pentes après leur journée de plein air. Expérience hautement amusante garantie !

Photo courtoisie, Sortez de chez vous

HABITATIONS PARFAITES

Les refuges écotouristiques Sortez de chez vous, aménagés par le groupe Vert Foncé, promettent des moments inoubliables. Les grands conteneurs maritimes transformés en des hébergements hermétiques et isolés quatre saisons sont placés à la base des pentes. L’extérieur est soit vert lime, soit jaune, alors que les murs intérieurs sont blancs. L’accent est assurément mis sur l’expérience. Les habitations accueillent jusqu’à quatre invités par unité et elles possèdent les commodités nécessaires, dont le chauffage électrique. L’îlot central de la cuisine dispose d’une plaque de cuisson, d’un réfrigérateur, d’un four à micro-ondes de même que des couverts et des ustensiles. On mange aux tabourets à l’îlot. Des portes-fenêtres, offrant beaucoup de luminosité, se trouvent aux extrémités du conteneur. Ainsi, on accède à deux salons avec deux fauteuils individuels se transformant en confortables lits. Ne reste plus qu’à y étendre les sacs de couchage pour la nuit. Une petite salle de bain avec toilette suspendue et douche convient pour l’essentiel. Tout y est franchement parfait !

À savoir

TARIFS: Deux nuits en occupation double pour 260 $. Des forfaits suggèrent des activités ou des billets de remontée, la location d’équipements et un souper de fondue chinoise.

SERVICES: On range nos effets personnels dans des tiroirs ou aux rangements sur les murs. Un filet suspendu au plafond permet de déposer des sacs pour maximiser l’espace au sol.

ACTIVITÉS SUR PLACE: On fait du ski alpin, de la planche à neige, de la luge alpine, des glissades sur tubes, du fatbike et de la raquette. On profite du foyer extérieur pour faire un feu. On se divertit au resto-bar et au bar des jeunes (tables de baby-foot, jeux de société, télévision avec films...).

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On fait des découvertes à Shawinigan à 10 minutes de voiture.

COORDONNÉES

10000, chemin de la Vallée-du-Parc

Shawinigan (Québec)G9T 5K5

www.valleeduparc.com