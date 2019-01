Vers une nouvelle année passionnante

Mener la vie dont on rêve, ou à tout le moins s’en approcher, devrait être quelque chose de réaliste. Habituellement, ceux qui ont choisi leur voie réussissent à s’accomplir dans le domaine choisi. Le problème s’adresse principalement à ceux qui ne savent pas, avec certitude, quelle est la meilleure route à prendre. De là, l’idée de trouver son Ikigaï, ou de prendre son destin en main. Pour les habitants d’Okinawa au Japon, reconnus pour leur longévité, leur bonne santé et leur joie de vivre, l’Ikigaï signifie de trouver une bonne raison de se lever le matin. Si vous êtes de ceux qui ne pensent qu’à votre prochain week-end, ou à vos prochaines vacances afin de fuir votre quotidien, c’est que celui-ci est ennuyeux et qu’il ne vous passionne aucunement.

Trouver sa vocation

Ce livre propose un questionnement personnel afin de trouver ce qui vous passionne à la manière d’un voyage au cœur de soi-même. L’idée étant de faire un travail qui vous valorise, qui vous rend de bonne humeur, bref qui vous donne une raison de vivre. Votre profession devrait rimer avec votre mission, votre vocation, vos talents et bien sûr votre passion.

De plus, l’ouvrage offre des témoignages intéressants de diverses personnes aux parcours inspirants ayant trouvé leur Ikigaï.

365 réflexions

Photo courtoisie

Le célèbre auteur Wayne Dyer, de renommée internationale, a écrit avant son décès pas moins de 40 ouvrages sur la motivation et la croissance personnelle, dont de nombreux best-sellers. Dans ce nouveau livre, on a relevé 365 pensées et citations extraites de l’ensemble de son œuvre que l’on peut lire et intégrer dans sa vie au rythme d’une par jour. Elles peuvent servir de guide à ceux qui se questionnent ou qui se trouvent à la croisée des chemins. Toutes aussi inspirantes les unes que les autres, elles apportent réconfort, sagesse et sérénité à quiconque sait ouvrir son cœur et son esprit.

Se rapprocher du mieux-être

Photo courtoisie

Ce livre regorge de bons conseils liés au bien-être et à la santé du corps et de l’esprit pour amorcer l’année du bon pied. Par exemple, si vous raffolez du chocolat et que de vous en priver ne fait pas partie de vos résolutions de 2019, sachez que si vous le dégustez lentement, il vous procurera 50 % de bonne humeur, tandis que si vous le mangez à la hâte, il ne vous apportera que 30 % de bonheur, car la culpabilité sera aussi présente. On y décortique également l’alchimie du cerveau.

Aspirer à une vie confortable

Photo courtoisie

Sans prôner la simplicité volontaire et rêver à la fortune, l’auteur propose de cheminer vers une vie confortable grâce à l’indépendance financière et à de judicieux conseils. Un plan est suggéré afin d’accumuler des revenus de plus d’un million de dollars en cinq ans sans cumuler des heures excessives de travail.

Le coup de cœur du mois

Le taoïsme à votre portée

Photo courtoisie

Si vous êtes de ceux qui aimeraient s’initier à l’univers du taoïsme, un courant philosophique ancestral né en Chine, cette encyclopédie des plus complètes est l’outil par excellence. L’auteur, héritier de la tradition taoïste Ba Men Da Xuan, enseigne la médecine taoïste et traditionnelle chinoise. Il souhaite notamment transmettre l’art d’être connecté avec le plus grand ou le plus spirituel afin d’évoluer en tant qu’être humain et sortir du superficiel. Que ce soit pour augmenter votre niveau d’énergie, bénéficier d’une bonne santé ou pour s’adonner à la méditation, de nombreux outils y sont proposés afin d’harmoniser le corps, le souffle et l’esprit. On y retrouve également les principes fondamentaux du Yin et du Yang, et le Feng Shui y est démystifié. S’ajoute à cela un traité canonique des mutations afin de s’initier à l’art de la divination par le Yi Jing.