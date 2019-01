[VIDÉO] Youppi! a eu l’air fou au match des étoiles

À défaut de compter sur la présence d’un joueur au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal est représenté, à San Jose, par la mascotte Youppi!.

Le seul représentant du #CH au concours d'habiletés a fait patate au tir le plus puissant. pic.twitter.com/e5UGYhcvOQ

Or, Youppi! a eu le malheur de fendre l’air, vendredi, à l’épreuve du tir le plus puissant lors du concours d’habiletés. La séquence a évidemment été largement diffusée via les réseaux sociaux.