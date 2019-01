Viva la revolución!

Les partisans d’une certaine gauche romantique croient que ce qui arrive au Venezuela est de la faute des méchants bourgeois impérialistes américains. Rien n’est plus faux.

Le Venezuela est l’artisan de son propre malheur. Cependant, les forces qui se mettent en branle à la faveur de la nouvelle crise vénézuélienne n’ont rien de rassurant. En deux mots, les vieilles démocraties, avec Donald Trump à leur tête, se rassemblent contre les nouvelles dictatures, avec la Chine et la Russie à leur tête.

1• Pourquoi le Venezuela est-il dans une situation économique aussi lamentable ?

Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Mais en 20 ans, ses dirigeants révolutionnaires prétendument socialistes sont parvenus à ruiner le pays. Quand Hugo Chavez a pris le pouvoir, en 1999, il a promis aux Vénézuéliens qu’ils toucheraient davantage de redevances du pétrole. Il a nationalisé de nombreuses entreprises. Il s’est lancé dans toutes sortes de projets grandioses. Mais il a placé partout des gens incompétents et corrompus. Résultats, quand les prix du pétrole ont commencé à chuter, le gouvernement n’a plus été capable de financer ses projets. Des centaines de milliards de dollars ont été dépensés en pure perte. Des pénuries ont commencé à s’installer. Une forte inflation est apparue.

2• Pourquoi la situation politique est-elle si désastreuse ?

Hugo Chavez était un leader charismatique. Son successeur, Nicolas Maduro, est un homme sans éducation, mais qui avait été le fidèle second de Chavez. Quand Chavez est mort, en 2013, c’est donc lui qui l’a remplacé. Il a entre autres mis en place un Conseil constitutionnel, à ses ordres, mais auquel il a donné les pleins pouvoirs. Ce Conseil lui a servi à court-circuiter les institutions politiques du pays et à gagner les dernières élections présidentielles. Par ailleurs, étant donné la situation économique de plus en plus désastreuse du pays, Maduro a chargé l’armée de s’occuper de plusieurs entreprises, entre autres celles du secteur agroalimentaire. Maduro a nommé 2000 généraux dans l’armée vénézuélienne !

3• Pourquoi la Chine et la Russie sont-elles intervenues du côté de Maduro ?

Le gouvernement vénézuélien a demandé de l’aide aux Chinois et aux Russes quand les banques des autres pays ont cessé de lui prêter de l’argent. En échange, les Chinois et les Russes ont obtenu diverses concessions pétrolières et minières. De plus, l’armée russe a mené des exercices militaires conjoints avec l’armée vénézuélienne.

4• Que veulent les États-Unis ?

Les États-Unis veulent sortir la Russie et la Chine de leur sphère d’influence en Amérique latine. Il paraît très probable que le président du Parlement vénézuélien, Juan Guaido, qui vient de se proclamer véritable président du pays, est en réalité soutenu depuis longtemps par les États-Unis. Le scénario d’un coup d’État en cours d’orchestration par les États-Unis est plausible.

5• Que va-t-il arriver ?