GOSSELIN, Riverin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 20 janvier 2019, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Riverin Gosselin, époux de dame Bibiane Labranche. Né à Québec le 9 mai 1921, il était le fils de feu dame Juliette Riverin et de feu monsieur Achille Gosselin. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles au printemps 2019. Outre son épouse Bibiane, monsieur Gosselin laisse dans le deuil son neveu et ses nièces : Doris Lavallée, Mireille Lavallée, Diane Lebel, Pierre Labranche (Nina Vicchi), Marie-Josée (Dr. Robert Chènevert), ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), Site : www.fondationduchuq.org, Tél: 418-525-4385.Les Funérailles sont sous la direction de :