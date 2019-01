Amérique latine: trois jeunes de pays en crise cherchent «espoir» auprès du pape

PANAMA | Venus de pays en proie à une violente crise comme au Venezuela, à la répression comme au Nicaragua, ou à la criminalité comme au Honduras, Maria Fernanda, Juan et Manuel ont recherché «espoir» et réconfort auprès du pape François, le temps des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Panama.

Maria Fernanda Pacheco dit sa solitude dans un Venezuela déserté par son père et la majorité de ses amis qui ont fui la crise économique et les violences.

«Nous sommes chaque jour plus seuls: j’ai davantage d’amis en dehors du Venezuela que dans le pays. C’est triste de voir que les personnes avec qui j’ai grandi sont obligées de partir», témoigne cette étudiante de 19 ans.

Depuis 2014, les violences politiques ont fait plus de 200 morts dans ce pays pétrolier.

Les jeunes Vénézuéliens vivent dans «une angoisse constante», se lamente Maria Fernanda, en se désespérant de voir ceux qui restent «maigrir un peu plus chaque jour» en raison des pénuries alimentaires.

Certains de ses camarades de l’Université catholique Andrés Bello (UCAB) «ne peuvent même pas apporter quelque chose à manger, pas même une pomme... Ils n’ont rien», déplore-t-elle.

Malgré tout, Maria Fernanda essaie d’avoir «une vie normale». Venue au Panama en quête d’«espoir» auprès du pape François, elle refuse de quitter son pays en citant un proverbe: «Aucun mal ne peut durer mille ans».

Consignes de silence

Juan Ferrufino, un Nicaraguayen de 23 ans, ne veut pas parler de politique. Lui, comme la plupart de ses compatriotes interviewés par l’AFP, disent avoir reçu pour consigne de se taire, et craignent des représailles à leur retour.

Juan vient d’achever ses études d’ingénieur dans un pays où les violences politiques et la répression qui ont suivi des manifestations contre le président sandiniste Daniel Ortega ont fait plus de 325 morts depuis avril 2018. Entre 600 et 700 opposants ont été jetés en prison, accusés de «terrorisme».

«J’aimerais beaucoup que le pape nous donne un message, à nous les jeunes du Nicaragua: "Restez unis". L’union, c’est ce qui est le plus important», a-t-il timidement confié à l’AFP.

Le président Ortega refuse de reprendre le dialogue sous l’égide de l’Église catholique, et beaucoup craignent à présent une nouvelle guerre civile au Nicaragua. C’est pourquoi Juan ne demande pas au pape de prendre parti, mais de donner tout simplement «de l’espoir».

«L’Église, c’est l’Église. Elle ne se mêle pas d’autre chose. L’Église, c’est la gardienne de la foi et de l’unité», insiste le jeune pèlerin, qui a fait 30 heures de route pour venir voir le pape au Panama.

En dépit de sa peur, Juan retournera au Nicaragua. Avec en tête le message du pape: «Bougez-vous!».

«Impôt de guerre»

Cela ne peut pas continuer comme ça», implore le jeune Hondurien Manuel Antonio de Dios en évoquant la violence des bandes criminelles qui font régner la terreur dans les quartiers les plus pauvres de son pays, et dont les jeunes sont les premières victimes.

L’étudiant en mathématiques de Tegucigalpa, âgé de 23 ans, raconte qu’une de ses tantes a dû prendre la fuite car elle ne pouvait pas payer «l’impôt de guerre» réclamé par un de ces gangs. Les criminels, qui rackettent simples habitants, commerçants et chauffeurs de bus ou de camions, lui réclamaient «beaucoup d’argent», explique-t-il.

Pour Manuel, il faut «un changement de mentalité»: «la violence n’est pas la bonne manière, l’amour est la solution». Bien sûr, «c’est très difficile» à entendre pour «une personne dont on a tué l’enfant ou un frère», concède-t-il.

Une dizaine de meurtres sont commis chaque jour au Honduras, un pays de neuf millions d’habitants.

La violence et les guerres entre bandes criminelles sont, avec la pauvreté, la principale raison qui pousse des milliers de Honduriens à quitter leur pays en misérables caravanes à la poursuite du «rêve américain», au grand dam du président Donald Trump qui veut ériger un mur pour leur barrer le passage.