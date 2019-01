Ben Lovejoy n’est pas prêt pour un retour

Blessé au haut du corps, le défenseur Ben Lovejoy n’affrontera pas les Penguins à Pittsburgh, lundi, puisque les Devils du New Jersey ont placé son nom sur la liste des blessés, dimanche.

Lovejoy n’a pas joué depuis le 15 janvier en raison d’une blessure au haut du corps. Il a ainsi raté les deux dernières rencontres des siens. L’équipe n’a pas donné d’échéancier pour son retour au jeu.

L’Américain de 34 ans a inscrit un but et récolté six points en 43 matchs jusqu’ici cette saison, ayant également écopé de 29 minutes de pénalité tout en conservant un différentiel de +5.

La formation a par ailleurs annoncé le rappel de trois joueurs, soit l’attaquant Kevin Rooney, le défenseur Egor Yakovlev et le gardien Cam Johnson.

Les Devils, qui seront les prochains adversaires du Canadien de Montréal samedi au Centre Bell, sont avant-derniers dans l’Association de l’Est en vertu d’un dossier de 18-23-7 bon pour 43 points.