Bien manger à petit prix

Pois chiches, lentilles et tofu surprennent peut-être les Québécois, mais les légumineuses font partie des repas d’ici depuis des décennies, rappelle Suzanne Lepage. Elle souligne la popularité des fèves au lard et de la soupe aux pois, deux mets emblématiques du Québec. Par kilogramme, les légumineuses sont presque trois fois moins coûteuses que la viande et fournissent protéines, fibres et fer. Sinon, les œufs sont aussi une option plus économique, dit-elle.