Ce que Michel Legrand pensait de la mort

Michel Legrand portait merveilleusement bien son nom. Legrand. Le très grand.

Immense artiste, compositeur infatigable. Un homme dont le sens inné de l’émerveillement et de la curiosité vous attrapait à tout coup par le cœur.

Michel Legrand est décédé à 86 ans.

Dans tous les médias, de par le monde, on rappelle sa vie, son œuvre, ses mélodies inoubliables. Comme un parcours de joies oubliées à travers nos propres vies.

(Je vous invite à parcourir le web pour en découvrir ou redécouvrir quelques perles.)

Ma préférée? J’en ai trop. Disons alors Summer of 42, tirée du film du même nom.

Comme par hasard, cette semaine, je lisais justement Michel et moi, le bouleversant récit du grand amour entre Michel Legrand et l’actrice française Macha Méril, un récit signé par cette dernière.

Publié chez Albin Michel en 2017, ce livre bijoux raconte l’histoire magique de ces deux êtres qui, 50 ans après leur première rencontre, se sont revus et sont tombés amoureux.

Éperdument amoureux, sans attendre, ils se sont mariés en 2014. Macha Méril avait 74 ans et Michel Legrand, 82.

Lorsque samedi matin, j’ai appris le décès de Michel Legrand, je venais tout juste la veille de lire un passage particulièrement poignant du livre de Macha Méril.

Lequel, par un autre hasard, parlait de la mort. Parlait de la vision qu'en avait Michel Legrand et de celle qui, à force de s'y imprégner, gagnerait aussi Macha Méril.

À la lumière du décès de Michel Legrand, entouré bien sûr de son grand amour, ce passage prend tout son sens.

Pour honorer ce grand artiste et ce grand amour de ces deux êtres d’exception, permettez-moi de reproduire ici les principaux extraits de ce même passage:

«Aux heures de réflexion, la nuit, quand je regarde le visage endormi de Michel, je ne peux m’empêcher de penser à la fin de la vie.

À nos âges, comment ne pas y songer?

Nous cultivons chacun une vision différente de la mort. J’y ai pensé toute ma vie, tour à tour avec indignation, dégoût, stupeur. Je ne me remets pas du départ de ceux que j’ai aimés. La mort est un scandale.

Aujourd’hui, je l’appréhende d’une autre manière. Grâce à lui. Grâce à notre amour.

Au milieu de sa vie, l’idée de la mort a violemment tourmenté Michel. À quarante ans, une dépression profonde s’est abattue sur lui – fatigue professionnelle après des années de travail continu, jour et nuit, et fatigue existentielle aussi, provoquée par une obsession : la vanité de tout ce qu’on accomplit ici-bas, puisque, à la fin, une même sanction nous attend : la mort.

Prostré et muet, il reste alité de longs mois. De grands spécialistes lui ont permis de remonter la pente grâce à une thérapie d’avant-garde, mais la véritable guérison, la fin de son angoisse, c’est par lui-même qu’il l’a trouvée : en lisant et en écoutant tout ce qui a été écrit et dit sur le sujet (...)

Au travers de ce bric-à-brac, il s’est forgé la conviction que la vie continue après la mort. (...)

Je simplifie, bien sûr, mais voilà l’essentiel de ce que pense Michel. Il n’y a pas à s’inquiéter et dépérir de chagrin : nos morts sont autour de nous, ils nous observent et nous envoient des messages qui nous captons plus ou moins en fonction de notre disponibilité et de notre foi.

Ils sont là, assis dans le fauteuil en face de nous, ils nous regardent, nous assistent, ne nous quittent pas. La mort est une illusion, rien d’autre qu’un changement de densité, comme l’eau qui bout se transforme en vapeur.

Aujourd’hui, Michel s’est apaisé, il n’a plus peur.

Il me dit : - Tu as confiance en moi, n’est-ce pas? Donc, tu peux me croire. Je t’assure que j’ai les preuves, ça ne finit pas, on continue après.

J’ai envie de le croire. (...)

Par amour, par mimétisme de l’amour, je me range à l’espérance de Michel. Peu importe qu’elle soit scientifique ou pas, personne ne peut prouver le contraire. Je me fie aux intuitions d’un homme – mon mari – qui a triomphé de la peur et de la mort.

Nous en parlons, de temps en temps.

Je sais qu’il aimerait reposer au Père-Lachaise, aux côtés des autres musiciens. Ou bien au cimetière Montmartre, où il a beaucoup de copains.

Mais c’est un détail. Nous souhaitons être enterrés ensemble, dans la même tombe. Idéalement, nous aimerions mourir ensemble, que l’un ne survive pas à l’autre.

Mais nous accepterons ce que le destin nous imposera. (...)

Ce que je sais : tout ce qui arrivera renforcera notre amour, qui n’a pas été décidé par nous. Nous traverserons ces étapes intenses, nous tâcherons d’honorer l’invitation qui se profile : vivre dans notre amour jusqu’au bout.

Comme dit Michel, nous avons attendu tellement longtemps avant d’être réunis, nous nous rattraperons après la mort, dans nos tombeaux. (...)

Je veux être cueillie par la mort, et Michel aussi.

Elle ne nous intéresse pas. Ce n’est pas notre problème. Certes, nous sommes tristes lorsque les amis partent autour de nous, mais que faire sinon accepter?

Et nous, nous sommes là. Nous avons encore tant de choses à faire. Nous sommes vivants et sommés de continuer.»

***