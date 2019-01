Claudio à Santa Banana

J’avais besoin de vacances et, comme chacun le sait, c’est difficile de décrocher chez soi, entre le lavage à faire et la poignée de porte à réparer.

Les prévisions météo suggéraient d’aller là où il fait chaud. J’ai donc opté pour un endroit où les notifications Facebook ne se rendent pas.

Je ne suis pas un fan de vacances tout inclus. Je préfère l’errance urbaine, la chambre qui a l’air propre sur les photos et l’improvisation. Mais pour un départ « dernière minute », avec peu de planification et à faible coût, le sept jours aller-retour, c’est dur à battre.

Un regard

Reste que c’est la méthode pour voyager la plus polluante qui soit et que ce n’est pas le meilleur moyen de se mettre en contact avec une autre culture. En fait, c’est beaucoup plus une occasion de poser un regard sur notre propre société.

On y rencontre ainsi la madame de la Rive-Sud qui est donc insultée de devoir payer des pourboires.

On croise la bande d’adolescents qui se font servir leur bière dans un gros baril. Généralement, il y en a au moins un dans le groupe en béquilles avant la fin du voyage.

On rencontre l’Ontarien qui s’habille comme s’il sortait d’un ghetto de la côte ouest américaine et qui se promène en permanence avec un système de son qui hurle du reggaeton.

Bien chez soi

On rencontre les gens qui sont désespérés de tomber sur un jour de pluie, alors qu’il fait -30 à la maison. Qui n’aiment pas ce qu’il y a dans le buffet. Qui pensent que les 800 $ qu’ils ont payés pour être là comprenaient le droit de parler au personnel comme on le faisait aux esclaves au temps des champs de coton.

Surtout, on retrouve beaucoup de gens au retour, à l’aéroport, qui se retrouvent et se disent à quel point « on est bien chez nous ».

C’est peut-être pour ça qu’on tient tant à sortir de chez soi. Pour songer que ce serait parfois aussi bien d’y rester.