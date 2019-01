En plus d’être une activité physique accessible, la course est ce qu’on appelle une habileté motrice fondamentale.

Elle fait partie des apprentissages moteurs de base comme lancer, attraper, botter, dribler, patiner, nager et même rouler, pour ne nommer que ceux-là.

Ces aptitudes doivent être maîtrisées avant que soit accessible l’apprentissage d’habiletés plus complexes qui combinent deux ou plusieurs actions fondamentales. On parle, par exemple, de courir et botter au soccer, de courir et dribler au basketball ou encore de patiner et manier une rondelle au hockey.

Les professeurs et les différents éducateurs qui interagissent auprès d’enfants, surtout d’âge préscolaire et primaire, se préoccupent beaucoup du développement des gestes moteurs fondamentaux non seulement pour leur intérêt de base du point de vue sportif, mais pour tous les bienfaits connexes démontrés.

Voilà que, cette semaine, je trouvais intéressant de déborder un peu du sujet de la course pour vous présenter les activités qui la complètent si bien.

Que sont les habiletés motrices fondamentales ?

Les habiletés motrices fondamentales sont essentielles au savoir-faire physique, en d’autres termes à la compétence du mouvement. Comme mentionné en introduction, leur apprentissage est non seulement nécessaire pour pouvoir pratiquer une variété de sports, mais, au-delà de cela, leur maîtrise est bénéfique sur les plans cognitif, affectif et social.

La course se classe dans la catégorie des habiletés de locomotion. Après la marche, elle est sans doute la plus exploitée !

Il ne suffit que d’observer un enfant se déplacer d’un endroit à l’autre ; plus souvent à la course qu’à la marche.

Les habiletés motrices sont classées en trois grandes catégories : d’équilibre, de manipulation et de locomotion.

► En voici quelques exemples :

Équilibre

Se tenir en équilibre sur une jambe

Rouler

Esquiver

Faire des mouvements giratoires avec les jambes

Arrêter

Se balancer

Manipulation

Botter

Frapper avec une raquette

Lancer

Attraper

Bloquer

Dribler

Manipuler une rondelle avec un bâton

Locomotion

Monter

Grimper

Galoper

Marcher

Sautiller

Nager

Patiner

Courir

Adaptation du tableau de Jess (1999)

À partir de quel âge doit-on les développer ?

Les habiletés motrices fondamentales s’acquièrent les unes après les autres à partir de l’enfance. Idéalement, elles sont toutes minimalement maîtrisées avant la puberté.

Parfois, l’humain réussit à les développer seul, par exemple par le jeu libre et, souvent, la stimulation devient nécessaire, surtout dans un contexte de progression.

Il est toujours possible de rattraper une habileté non acquise... mais ça demandera un peu plus de travail et de patience. Il faut en retenir que, si vous n’avez jamais couru ou si vous avez l’impression de le faire mal, il n’est pas trop tard !

La course parmi les autres

La course se mélange à travers ses sœurs, la marche, le saut sur une jambe et toutes ses cousines d’habiletés. Mais la course est une habileté motrice fondamentale toute spéciale... non seulement parce qu’elle se pratique sans accessoires, partout, tout le temps, mais aussi pour ses nombreux bienfaits sur la santé cardio-respiratoire, musculaire, osseuse et mentale.

Maintenant, entraînez-vous à courir !