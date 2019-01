Sceptique depuis des années face à la méthode « capture-stérilisation-relâche », la Ville de Québec lancera finalement son propre projet pilote, au printemps, pour tenter de contrôler les colonies de chats errants.

L’administration Labeaume suivra ainsi l’exemple de plusieurs villes comme Montréal, Toronto et Calgary, et même Sainte-Brigitte-de-Laval.

Les groupes de défense des animaux interpellent la Ville de Québec depuis longtemps pour qu’elle emboîte le pas, mais les élus ont toujours mis en doute les résultats de cette pratique contre-intuitive.

50 000 $ investis en 2019

La capture-stérilisation-relâche (CSR), comme son nom l’indique, consiste à capturer les chats errants pour les stériliser avant de les relâcher dans leur milieu. Cela permet d’éviter leur euthanasie, tout en contrôlant les populations, puisqu’on freine ainsi leur reproduction.

Le conseiller municipal responsable du dossier, Patrick Voyer, confirme l’investissement d’une somme de 50 000 $ au printemps dans ce projet pilote. La Ville espère ainsi stériliser plus d’une centaine de chats. Le secteur de L’Hôtel-Dieu et celui des boisés de l’Université Laval seront visés en priorité.

En entrevue, M. Voyer assure que la Ville n’agit pas ainsi en réponse aux critiques ni à la pétition lancée par la SPA et divers refuges, signée par plus de 6500 citoyens qui réclament des changements aux pratiques de gestion animalière.

« Non. C’est sûr qu’on écoute le milieu, mais on avance une étape à la fois. En 2014, on a rencontré 13 organismes et tout le monde nous disait : “Avant de faire ça, vous avez bien des affaires à faire.” On était rendus là, c’est tout. On va mesurer l’impact de ça, et s’il y a des effets, le CSR pourrait devenir permanent. »

Une « bonne nouvelle »

Le président de la SPA, Félix Tremblay, continue de réclamer des changements plus profonds, mais il estime que la Ville fait un pas dans la bonne direction.

« C’est plutôt une bonne nouvelle. Après l’adoption et l’euthanasie, ça ouvre une troisième voie pour des chats en bonne santé qui méritent la vie, mais qui ne sont pas faits pour vivre dans une maison parce qu’ils sont trop sauvages », a-t-il commenté.