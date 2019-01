Croire en sa guérison aiderait bel et bien à guérir

Les gens qui s'attendent à guérir en amorçant des traitements de physiothérapie ont tendance à prendre davantage de mieux que ceux qui n'espèrent rien de ce genre de thérapie, montre une récente étude britannique.

Plus précisément, des chercheurs de l'Université d’East Anglia, à Norwich, se sont penchés sur les cas de 1030 personnes qui suivaient des traitements de physiothérapie pour lutter contre un problème de douleur à l'épaule. Ceux-ci ont été évalués au début des traitements, puis six mois plus tard.

La majorité des patients ont vu leur douleur diminuer au fil des mois, à mesure que se déroulaient les traitements. Un détail a toutefois titillé les chercheurs.

«Nous avons analysé des gens qui ont commencé avec un haut niveau de douleur et de handicap, et nous avons remarqué que plus ils croyaient en leur capacité à atteindre leur niveau de guérison désiré, moins ils risquaient d'avoir mal et d'avoir des fonctions motrices limitées après six mois», a expliqué la Dre Rachel Chester, dans un communiqué.

«Ce qui nous a vraiment surpris, c'est que ces gens étaient plus susceptibles d'avoir de meilleurs résultats que les personnes qui rapportaient un faible niveau de douleur et un faible espoir de guérison», a poursuivi la responsable de l'étude.

Compte tenu de ses résultats, la chercheuse conseille aux physiothérapeutes de choisir les exercices avec leurs patients de façon à améliorer leur confiance, afin d'améliorer leurs chances de guérison.

L'étude a été publiée vendredi dans le British Medical Journal.